Бенфика отговори на критиките с разгром срещу бившия тим на Чернев

Бенфика не срещна трудности в домакинството си на Ещрела Амадора от 19-ия кръг на Лига Португал. Отборът на Жозе Моуриньо се наложи с 4:0 и заема трето място в класирането с 45 точки. Лидер е Порто с 52, следван от Спортинг (Лисабон) с 48.

Победата за Бенфика дойде след няколко слаби мача, довели до недоволство сред феновете. Около 200 от тях дори блокираха клубната база вчера и поискаха обяснение от треньорския щаби футболистите за незадоволителното си представяне.

Срещу Ещрела "орлите" поведоха в 42-рата минута с гол на Евангелос Павлидис. Гръцкият национал се разписа и от дузпа в началото на второто полувреме. Другите попадения за домакините бяха дело на Сидни Лопес Кабрал и 17-годишния дебютант Анисио Кабрал. Повторен дебют за Бенфика направи завърналият се от Бешикташ Рафа Силва.

След днешната загуба Ещрела Амадора се намира на 13-то място в класирането. Доскорошният отбор на Атанас Чернев има 18 точки. В предишния кръг тимът претърпя поражение с 0:5 от Ещорил.

Насионал се отдалечи от дъното на таблицата след категоричен успех с 4:0 срещу Рио Аве, а Фамаликао надигра Тондела с 3:0 и се изкачи на шестата позиция.

Утре Порто посреща Жил Висенте и може да увеличи аванса си на върха.

Снимки: Imago

