  2. Рома
  Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

  • 28 яну 2026 | 05:05
Появи се нов кандидат за Костас Цимикас

Бъдещето на Костас Цимикас остава неясно, като сценариите за следващия отбор в кариерата му се сменят един след друг. Самият той изглежда няма ясна представа къде ще играе през настоящия сезон, тъй като развитието е постоянно.

По-рано италианският журналист Джанлука Ди Марцио съобщи, че завръщането му в Ливърпул изглежда трудно. Това се дължи на факта, че евентуалното преминаване на Анди Робъртсън в Тотнъм не напредва, а същевременно Рома, където играе под наем, не възнамерява да прави промени в състава си.

На сцената сега излиза нов „ухажор“. Както разкрива Бен Джейкъбс, Бешикташ е отправил запитване към 29-годишния ляв бек, предлагайки му преминаване под наем. Въпреки това, „Цими“ изглежда не желае да се премести в Турция.

Репортажът на английския журналист подчертава, че приоритетът на футболиста от Серес, в случай че в крайна сметка напусне „джалоросите“, е да се завърне и да се бори за място в Ливърпул.

Снимки: Gettyimages

