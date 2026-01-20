Популярни
Рома отправи оферта за двама от Тотнъм

  20 яну 2026
Рома отправи оферта за двама от Тотнъм

Елитният италиански отбор Рома е отправил оферти за привличането под наем на двама играчи на Тотнъм - румънския защитник Раду Драгушин и френския нападател Матис Тел, през зимния трансферен прозорец, съобщи "Гадзета дело спорт".

Довбик ще отсъства дълго заради операция, а Рома ще върне крило на Астън Вила
Довбик ще отсъства дълго заради операция, а Рома ще върне крило на Астън Вила

Според информацията, румънецът вече се е съгласил да се присъедини към италианския клуб, но Тотнъм настоява за задължителна клауза за откупуване след наема. Междувременно французинът също би искал да играе повече и е склонен да премине в Рома.

23-годишният Драгушин е изиграл само един мач от Висшата лига този сезон, влизайки последните пет минути. 20-годишният Тел е отбелязал три гола в 15 мача от Висшата лига, играейки средно по 35 минути на мач.

