Официално: наемът на Бейли в Рома приключи

От Рома и Астън Вила официално обявиха, че наемът на крилото Леон Бейли в италианския клуб е приключил преждевременно, въпреки че преотстъпването му беше до края на сезона.

През лятото “вълците” платиха 2-3 млн. евро за наема, като включиха в сделката и опцията да задържат 28-годишния играч за постоянно срещу още 22 млн. Бейли обаче записа едва 317 игрови минути в 11 мача, в които направи две асистенции. Това накара Астън Вила да прекрати неговото преотстъпване, а в Рома също се съгласиха предвид постоянните мускулни травми на ямайския национал. Само преди няколко дни двата клуба направиха друг трансфер помежду си, чрез който нападателят Донийл Мален пристигна на “Олимпико” отново под наем, но със задължителна опция за закупуване при класиране на тима в евротурнирите.

Междувременно, още един преотстъпен играч в Рома може да си тръгне от клуба през този месец. Става въпрос за левия бек Константинос Цимикас, който пристигна през лятото от Ливърпул, но не убеди Джан Пиеро Гасперини с представянето си в своите 15 мача. Така е възможно “джалоросите” да отпратят гръцкия национал, който е желан от Нотингам Форест.

🚨 BREAKING Kostas Tsimikas will return to #LFC this window as expectations are not met with the Italian club, CONFIRMED.



Roma want to cancel Kostas Tsimikas' loan deal in the next few days, with the defender "falling out of the project" at the club.



More details soon! 🇬🇷🔴❌ pic.twitter.com/d8Bb5rz5XQ — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 21, 2026

Снимки: Gettyimages