Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Официално: наемът на Бейли в Рома приключи

Официално: наемът на Бейли в Рома приключи

  • 21 яну 2026 | 14:10
  • 322
  • 0

От Рома и Астън Вила официално обявиха, че наемът на крилото Леон Бейли в италианския клуб е приключил преждевременно, въпреки че преотстъпването му беше до края на сезона.

През лятото “вълците” платиха 2-3 млн. евро за наема, като включиха в сделката и опцията да задържат 28-годишния играч за постоянно срещу още 22 млн. Бейли обаче записа едва 317 игрови минути в 11 мача, в които направи две асистенции. Това накара Астън Вила да прекрати неговото преотстъпване, а в Рома също се съгласиха предвид постоянните мускулни травми на ямайския национал. Само преди няколко дни двата клуба направиха друг трансфер помежду си, чрез който нападателят Донийл Мален пристигна на “Олимпико” отново под наем, но със задължителна опция за закупуване при класиране на тима в евротурнирите.

Междувременно, още един преотстъпен играч в Рома може да си тръгне от клуба през този месец. Става въпрос за левия бек Константинос Цимикас, който пристигна през лятото от Ливърпул, но не убеди Джан Пиеро Гасперини с представянето си в своите 15 мача. Така е възможно “джалоросите” да отпратят гръцкия национал, който е желан от Нотингам Форест.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 779
  • 0
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 841
  • 0
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 961
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 2773
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 1820
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 1462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1722
  • 0
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3206
  • 5
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 19784
  • 60
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 9895
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136925
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6155
  • 2