KTM преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

КТМ представи днес мотоциклетите както на заводския си отбор, така и на сателитния тим Tech3, с които се надява да се върне към победите в MotoGP, които липсват вече повече от три години. А може би и да убеди Педро Акоста да продължи да води проекта, въпреки че това изглежда много сложно. Най-лошото е в миналото и KTM влиза в новия сезон на MotoGP с подновени амбиции. Финансовата криза в края на 2024 г. оказа сериозно влияние върху началото на миналия шампионат, но сега, с преминаването на собствеността към индийската група Bajaj Auto, изглежда, че стабилността е възстановена.

Стигна се дотам, че въпреки съмненията около бъдещето на компанията от Матигхофен в кралския клас само допреди няколко месеца, в крайна сметка именно тя първа изкара на пистата новия прототип с 850-кубиков двигател, базиран на новите регулации. Това е силен и ясен сигнал за приемственост, вероятно отправен и към крайъгълния камък на този проект – Педро Акоста.

Тази сутрин KTM вдигна завесата над двата си отбора – заводския и Team Tech3, който на практика е втора заводска структура. Бяха показани машините RC16, които ще бъдат пилотирани не само от „Акулата от Масарон“, но и от съотборника му Брад Биндър, както и от двамата представители на френския тим – Маверик Винялес и Енеа Бастианини. Пилотският състав остава непроменен спрямо 2025. Същото важи и за цветовете, които са традиционни за марката, като основният спонсор Ред Бул доминира и върху четирите мотоциклета.

Думата „доверие“ днес беше често използвана от Пит Байер, шефът на KTM Моторспорт: „Имаме четирима фантастични пилоти в нашата група и всеки от тях притежава нещо наистина специално. Мисля, че миналата година не успяхме да подготвим пакета така, че всеки да може да разгърне пълния си потенциал. Така че това беше основната ни цел през последните седмици: да се уверим, че всеки има всичко необходимо, за да даде най-доброто от себе си. Имаме доверие, много силни страни и сме обединени като отбор.“

„Това ми дава увереност, че разполагаме с правилните хора и че мотоциклетът се подобри значително през последните седмици и месеци. Чувствам, че сме готови да се състезаваме. 2026 ще бъде предизвикателна година: от една страна, всички искат да гледат към сезон 2027, но не искам да забравям, че сега предстои битката през 2026. Искаме да превърнем тази година в нашата година и да се възползваме от всички възможности, които имаме. Време е да опитаме през 2026“, добави той.

Надеждата е резултатите да бъдат по-добри от тези през 2025 г., въпреки че Акоста завърши на четвърто място в световния шампионат със силна втора половина на сезона, белязана от няколко подиума. Испанският талант обаче не успя да направи решителната крачка към своята дългоочаквана първа победа в MotoGP. За KTM това би означавало край на едно твърде дълго чакане: последният успех на RC16 датира от 2022 с Мигел Оливейра в Индонезия, макар че през 2023 Брад Биндър спечели два спринта в Аржентина и на "Херес".

Една победа би подхранила надеждата на КТМ, че могат да убедят Акоста да остане, въпреки че тя изглежда минимална, тъй като испанецът изглежда все по-сериозно ориентиран към Дукати.

„През втората половина на 2025 започнахме да правим добри състезания и да постигаме добри резултати, дори когато условията бяха трудни за нас. Успяхме да останем постоянно в топ пет на класирането. Като цяло беше наистина хубаво да се борим за третото място в шампионата. Благодаря на отбора и на KTM за този резултат. Тази година се стремим да се представим още по-добре и да започнем успешно тестовете на "Сепанг" следващата седмица“, заяви Акоста.

В другата част на бокса на КТМ, Биндър е изправен пред предизвикателството да се възстанови от това, което без съмнение беше най-лошият му сезон, откакто е в Кралския клас. За южноафриканеца това със сигурност ще бъде ключов момент в кариерата, тъй като договорът му, както и на почти всички големи имена, изтича в края на годината. Затова ще бъде изключително важно да се представи добре, за да си осигури добро място.

„Нямам търпение сезонът да започне отново и се надявам да се върнем към представянето, което знам, че мога да постигна - заяви Брад. - MotoGP е труден шампионат: ако погледнете времената за обиколка, почти няма разлика, но начинът, по който всеки пилот ги постига, е винаги различен. Някои разчитат на спирането, други на ускорението, а трети имат напълно различни стилове на каране. Миналата година имах чувството, че постоянно мисля, докато съм на мотора, вместо да оставя естествения си талант да ме води, и това е нещо, което искам да променя този сезон. Просто искам да се наслаждавам малко повече на карането. Уверен съм, че мога да направя голяма крачка напред."

Най-голямата новина при Tech3 преди началото на сезона също е смяната на собствеността. Досегашният собственик Ерве Поншарал отстъпи място на консорциум, воден от бившия шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер. Засега колоритният мениджър от Южен Тирол действа много внимателно и събира знания, но се очаква скоро да установи пълен контрол над управлението на тима.

Пилотският състав остава непроменен и се състои от двама ветерани, които трябва да се възстановят след разочароващата по различни причини 2025 г. На Винялес не му отне много време да разбере RC16 и в Катар дори се бореше за победата, преди да бъде наказан заради по-ниско от наложеното от Мишлен налягане в предната гума.

След това в Германия той стана жертва на тежка контузия в рамото, която повлия на остатъка от сезона му и го принуди да се подложи на операция. Новостта за тази година е, че до него, в ролята на треньор, е петкратният световен шампион Хорхе Лоренсо, който реши да постави опита си в услуга на безспорния талант на Маверик. Със сигурност сме изправени пред два нелеки характера, но ако двамата испанци успеят да се сработят, могат да поднесат изненади.

„Миналата година беше фантастично преживяване за мен: трябваше да разбера много неща за много кратко време, но след две състезания започнах да разбирам мотора, започнах да разбирам как работи, така че успях да бъда конкурентоспособен много бързо. След това дойде инцидентът на „Заксенринг“. Имаше два или три начина за възстановяване, но трябваше да открием кой е най-добрият за моето рамо, за моя тип контузия, и момчетата от Ред Бул APC ми помогнаха да следвам път за по-бързо възстановяване. Сега чувствам, че нося голяма отговорност да направя този проект успешен. Това е наистина хубаво нещо, защото винаги усещам, че когато имам такъв тип напрежение, когато имам такава отговорност, давам най-доброто от себе си. Така че съм готов да атакувам! Имам много енергия за тази година“, каза Винялес.

Последен, но не и по значение, е Енеа Бастианини. Пилотът от Римини със сигурност е очаквал повече от първата си година в „оранжево“, която вместо това го принуди да преглътне много горчиви хапове, преди да разбере един мотор, много различен от Дукати, с който винаги бе карал преди. Крайният резултат за сезона беше разочароващ и това не трябва да се крие – само един подиум в спринта в Бърно и един в неделното състезание в Барселона. Следователно за него важи същото като за Биндър, защото пазарът на пилоти никога не чака. Още повече тази година, с наближаването на новите регулации.

„Беше много важно да анализирам 2025, защото беше сложна година, но в известен смисъл и положителна, защото научих много. 2026 ще бъде различна, защото ще познавам по-добре мотора и отбора. Мисля, че ще бъда много по-силен. Мотивиран съм да се върна на пистата, защото искам отново да се боря за нещо важно. Тази година мисля, че фабриката ще бъде много силна. Видях голям потенциал, особено по време на тестовете във Валенсия миналата година. Мисля, че сме готови да се състезаваме, готови да се борим“, завърши Бастианини.