Куартараро: Все още не сме започнали да отключваме потенциала на новия мотор

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро заяви по време на днешното представяне на мотора на Ямаха за сезон 2026, че в японския тим все още не са започнали да отключват потенциала на V4 версията на YZR-M1.

Този мотор вече направи своя състезателен дебют в ръцете на тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който участва с „уайлд кард“ в състезателните уикенди в Сан Марино, Малайзия и Валенсия през миналата година. В същото време титулярните пилоти на Ямаха имаха възможност да изпробват машината по време на различни тестови сесии, но по думите на Куартараро в нито една от тях фокусът не е бил върху търсенето на оптимално представяне.

По-скоро в Ямаха са правили различни проверки на настройки и компоненти в занижени работни режими. По думите на Куартараро обаче това скоро ще се промени, тъй като времето до началото на сезон 2026 става все по-малко и по-малко.

„Е, в момента мога да кажа, че опитът ми с V4 е доста малък. Особено защото по време на тестовете в нито един момент ние не търсихме оптимално представяне. Ние променяхме настройки, тествахме нови неща. Така че аз не мога да кажа какви точно са разликите между този мотор и стария мотор.



„Сега ни предстоят пет дни в Малайзия и в даден момент ние ще трябва да се фокусираме върху търсенето на скорост. Но точно сега е твърде рано да кажем какви са разликите между двата мотора.



„Не мисля, че на мен ми е нужно време за учене. Разбира се, все още се усеща, че моторът е Ямаха, но е напълно нов. Но още от първия ден в Барселона през миналата година аз свикнах с подаването на мощността, което е голямата разлика.



„Така че не мисля, че ще трябва да уча. Разбира се, аз ще трябва да променя начина ми на пилотиране, защото промяната не е само в двигателя, а в целия мотор. Но на първо място ние трябва да намерим добра основа, от която да започнем да търсим лимита. Оттам вече ще започнем да гоним по-добре представяне“, заяви Куартараро.

Той и неговите съотборници ще се радват на по-дълга предсезонна подготовка спрямо съперниците им от другите марки, тъй като те ще могат да участва и в предстоящия в края на следващата седмица шейкдаун на „Сепанг“. Впоследствие малайзийското трасе ще приеме и първият официален предсезонен тест за 2026 година, който ще се проведе между 3 и 5 февруари, а на 21 и 22 февруари керванът ще се пренесе на „Бурирам“ за финалните два дни за подготовка. Сезон 2026 в MotoGP ще стартира с Гран При на Тайланд, която ще се проведе между 27 февруари и 1 март.