Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Куартараро: Все още не сме започнали да отключваме потенциала на новия мотор

Куартараро: Все още не сме започнали да отключваме потенциала на новия мотор

  • 21 яну 2026 | 14:05
  • 232
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро заяви по време на днешното представяне на мотора на Ямаха за сезон 2026, че в японския тим все още не са започнали да отключват потенциала на V4 версията на YZR-M1.

Този мотор вече направи своя състезателен дебют в ръцете на тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който участва с „уайлд кард“ в състезателните уикенди в Сан Марино, Малайзия и Валенсия през миналата година. В същото време титулярните пилоти на Ямаха имаха възможност да изпробват машината по време на различни тестови сесии, но по думите на Куартараро в нито една от тях фокусът не е бил върху търсенето на оптимално представяне.

Минимални промени по цветовете на Ямаха за новия сезон в MotoGP
Минимални промени по цветовете на Ямаха за новия сезон в MotoGP

По-скоро в Ямаха са правили различни проверки на настройки и компоненти в занижени работни режими. По думите на Куартараро обаче това скоро ще се промени, тъй като времето до началото на сезон 2026 става все по-малко и по-малко.

„Е, в момента мога да кажа, че опитът ми с V4 е доста малък. Особено защото по време на тестовете в нито един момент ние не търсихме оптимално представяне. Ние променяхме настройки, тествахме нови неща. Така че аз не мога да кажа какви точно са разликите между този мотор и стария мотор.

„Сега ни предстоят пет дни в Малайзия и в даден момент ние ще трябва да се фокусираме върху търсенето на скорост. Но точно сега е твърде рано да кажем какви са разликите между двата мотора.

„Не мисля, че на мен ми е нужно време за учене. Разбира се, все още се усеща, че моторът е Ямаха, но е напълно нов. Но още от първия ден в Барселона през миналата година аз свикнах с подаването на мощността, което е голямата разлика.

„Така че не мисля, че ще трябва да уча. Разбира се, аз ще трябва да променя начина ми на пилотиране, защото промяната не е само в двигателя, а в целия мотор. Но на първо място ние трябва да намерим добра основа, от която да започнем да търсим лимита. Оттам вече ще започнем да гоним по-добре представяне“, заяви Куартараро.

Той и неговите съотборници ще се радват на по-дълга предсезонна подготовка спрямо съперниците им от другите марки, тъй като те ще могат да участва и в предстоящия в края на следващата седмица шейкдаун на „Сепанг“. Впоследствие малайзийското трасе ще приеме и първият официален предсезонен тест за 2026 година, който ще се проведе между 3 и 5 февруари, а на 21 и 22 февруари керванът ще се пренесе на „Бурирам“ за финалните два дни за подготовка. Сезон 2026 в MotoGP ще стартира с Гран При на Тайланд, която ще се проведе между 27 февруари и 1 март.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

В Ауди вярват, че ФИА ще вземе правилното решение за спорния двигател на Мерцедес

В Ауди вярват, че ФИА ще вземе правилното решение за спорния двигател на Мерцедес

  • 21 яну 2026 | 13:43
  • 633
  • 0
Ред Бул с изненадващо решение за шейкдауна на RB22

Ред Бул с изненадващо решение за шейкдауна на RB22

  • 21 яну 2026 | 13:23
  • 474
  • 0
Минимални промени по цветовете на Ямаха за новия сезон в MotoGP

Минимални промени по цветовете на Ямаха за новия сезон в MotoGP

  • 21 яну 2026 | 13:11
  • 236
  • 0
Биното: Имаме подкрепата на Ауди от първия ден

Биното: Имаме подкрепата на Ауди от първия ден

  • 20 яну 2026 | 21:36
  • 1614
  • 0
Ауди показа цветовете за дебютния си сезон във Формула 1

Ауди показа цветовете за дебютния си сезон във Формула 1

  • 20 яну 2026 | 20:57
  • 4817
  • 2
Себастиен Ожие обяви, че е мотивиран да се бори за десета титла

Себастиен Ожие обяви, че е мотивиран да се бори за десета титла

  • 20 яну 2026 | 20:13
  • 1351
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1711
  • 0
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3198
  • 5
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 19782
  • 60
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 9894
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136924
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6155
  • 2