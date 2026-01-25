Маркес и Баная одобриха новите правила за рестартиране в MotoGP

Заводските пилоти на Дукати Марк Маркес и Франческо Баная одобриха новите правила за рестартиране след падане, които влизат в сила в MotoGP от новия сезон.

Те гласят, че с цел намаляване на риска пилот не може да рестартира двигателя на своя мотор в зоната за сигурност. Това може да се случи зад предпазните заграждения с асистенция от страна на маршалите, които ще бъдат задължение моментално да изнесат изгасения мотор извън зоната за сигурност.

Според Маркес и Баная това е добра промяна в правилника, въпреки че Баная вижда един потенциален страничен ефект. По думите на италианеца сега пилотите ще се опитат да се държат за моторите си максимално дълго, за да не се стигна до спиране на двигателя. Ако той работи, пилотът може да се изправи и да се върне на пистата моментално.

„Съгласен съм, защото така е по-безопасно – обясни Маркес. – Това, което чета е, че правилото важи само, ако двигателят изгасне. Така че, ако имаш леко падане и двигателят работи, ти можеш да продължиш.



„Вярно е, че на моменти ще бъде трудно за маршалите, но щом правилата казват това, тогава всичко е ясно. Така че ще е по-добре за всички“, добави испанецът, който не един и два пъти в кариерата си се е карал с маршали в зоните за сигурност.

„Смятам, че това е хубаво нещо за безопасността – коментира неговият съотборник Баная. – Но аз никога не съм имал късмета на Марк, моят мотор винаги се разрушава, когато падам. Ще трябва да се държа по-дълго за него.



„Това е нещо, което ще трябва да науча, защото Марк, както се случи на „Херес“ миналата година, падне и успя да се върне в състезанието и взе точки. Сега не можем да рестартираме двигателя, но, ако той работи, можем да се върнем в състезанието. Така че ще е важно да запазим двигателя работещ“, завърши Баная.