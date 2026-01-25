Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес и Баная одобриха новите правила за рестартиране в MotoGP

Маркес и Баная одобриха новите правила за рестартиране в MotoGP

  • 25 яну 2026 | 09:00
  • 525
  • 0
Маркес и Баная одобриха новите правила за рестартиране в MotoGP

Заводските пилоти на Дукати Марк Маркес и Франческо Баная одобриха новите правила за рестартиране след падане, които влизат в сила в MotoGP от новия сезон.

Те гласят, че с цел намаляване на риска пилот не може да рестартира двигателя на своя мотор в зоната за сигурност. Това може да се случи зад предпазните заграждения с асистенция от страна на маршалите, които ще бъдат задължение моментално да изнесат изгасения мотор извън зоната за сигурност.

MotoGP с нови правила за връщане на пистата след падане
MotoGP с нови правила за връщане на пистата след падане

Според Маркес и Баная това е добра промяна в правилника, въпреки че Баная вижда един потенциален страничен ефект. По думите на италианеца сега пилотите ще се опитат да се държат за моторите си максимално дълго, за да не се стигна до спиране на двигателя. Ако той работи, пилотът може да се изправи и да се върне на пистата моментално.

Марк Маркес посочи с кого ще се бори за титлата в MotoGP
Марк Маркес посочи с кого ще се бори за титлата в MotoGP

„Съгласен съм, защото така е по-безопасно – обясни Маркес. – Това, което чета е, че правилото важи само, ако двигателят изгасне. Така че, ако имаш леко падане и двигателят работи, ти можеш да продължиш.

„Вярно е, че на моменти ще бъде трудно за маршалите, но щом правилата казват това, тогава всичко е ясно. Така че ще е по-добре за всички“, добави испанецът, който не един и два пъти в кариерата си се е карал с маршали в зоните за сигурност.

„Смятам, че това е хубаво нещо за безопасността – коментира неговият съотборник Баная. – Но аз никога не съм имал късмета на Марк, моят мотор винаги се разрушава, когато падам. Ще трябва да се държа по-дълго за него.

„Това е нещо, което ще трябва да науча, защото Марк, както се случи на „Херес“ миналата година, падне и успя да се върне в състезанието и взе точки. Сега не можем да рестартираме двигателя, но, ако той работи, можем да се върнем в състезанието. Така че ще е важно да запазим двигателя работещ“, завърши Баная.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

  • 24 яну 2026 | 21:47
  • 1850
  • 0
Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

  • 24 яну 2026 | 21:30
  • 1358
  • 0
Люис Хамилтън с интересно признание след първите обиколки с новата кола

Люис Хамилтън с интересно признание след първите обиколки с новата кола

  • 24 яну 2026 | 21:04
  • 2527
  • 0
Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

  • 24 яну 2026 | 18:13
  • 1680
  • 0
Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

  • 24 яну 2026 | 17:59
  • 450
  • 0
Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

  • 24 яну 2026 | 17:36
  • 691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 11717
  • 15
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 10237
  • 12
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 6765
  • 5
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 7708
  • 22
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 4531
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

  • 25 яну 2026 | 07:59
  • 2607
  • 2