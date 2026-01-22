Как Маверик Винялес спаси програмата на КТМ в MotoGP

Ръководителят на проекта на КТМ в MotoGP Пит Байрер разказа как Маверик Винялес е спасил програмата на австрийците в кралския клас в началото на сезон 2025.

За КТМ самото участие в MotoGP в началото на 2025 година беше огромен успех след турболентната зима, в която самото оцеляване на марката не беше сигурно заради огромни дългове към различни кредитори. В крайна сметка КТМ беше спасен, но финансовите трудности означаваха, че по RC16 имаше минимално развитие спрямо края на сезон 2024.

Това направи първите стартове за пилотите на австрийската марка много тежки, но първият лъч надежда дойде в Гран При на Катар. Тогава състезаващият се за сателитния екип на Tech3 Винялес прекара не малко обиколки начело на колоната и завърши втори зад победителя Марк Маркес преди да бъде наказан с 16 секунди за прекалено ниско налягане в предната гума. По думите на Байрер обаче това представяне на Винялес под прожекторите на „Лусайл“ е доказало, че моторът на КТМ е достатъчно добър, за да се бори за местата на подиума.

„Маверик ни спаси задниците. Пилотите бяха започнали да си мислят, че моторът ни не е достатъчно добър, а и ние нямахме нищо ново. Маверик, от друга страна, твърдеше, че моторът е достатъчно добър, за да бъде на подиума“, каза Байрер пред Speedweek.

След това той и как резултатите на Винялес от първата половина на сезона, преди неговата контузия в Германия, са повлияли на Педро Акоста. В началото на сезона младият испанец беше изпаднал в криза, но постепенно излезе от нея и във втората половина на сезона напомни за себе си.

„Седях в него в камиона и му казах, че е дяволски добър, че той е бъдещето на спорта и може да достигне нивото на Марк Маркес. Но му и припомних, че първо той трябва да бъде най-добрият пилот с КТМ, ако си е толкова добър, за колкото се мисли.



„Маверик постоянно беше пред него и той си мислеше, че не може да кара мотора. Но той трябваше да финишира четвърти или пети, дори трети, ако Маверик беше четвърти или пети. Едва след това щяхме да говорим за мотора. Първо трябваше да го направим най-добрия пилот с КТМ, а след това щяхме да мислим за Априлия и Дукати“, обясни Байрер.

