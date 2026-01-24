Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

Физиотерапевтът на Фермин Алдегер не изключи възможността пилотът на Грезини да участва в първия кръг от сезон 2026 в MotoGP, въпреки че със сигурност ще пропусне тестовете заради контузия в крака. Алдегер е с фрактура на бедрената кост, като се наложи да бъде опериран, след като падна по време на тестове по-рано този месец.

Отборът все още не е обявил конкретен срок за възстановяването на Фермин Алдегер, но очакванията са той да пропусне предстоящите предсезонни тестове на пистите „Сепанг“ и „Бурирам“ през февруари.

Най-добрият новобранец за миналата година е изправен пред надпревара с времето, за да бъде готов за началото на сезон 2026, който стартира на 27 февруари – 1 март в Тайланд. Дългогодишният физиотерапевт в MotoGP Айтор Томас, работил със състезатели като Алейш Еспаргаро, Дани Педроса и Педро Акоста, помага на Алдегер във възстановяването му.

В изявление пред каталунската медия L’Esportu той потвърди, че Алдегер няма да участва в предстоящите тестове, но добави: „Ще се борим той да бъде на старта за първото състезание в MotoGP. Невъзможно е той да бъде готов за предсезонната подготовка, но ще се борим да го имаме за първото състезание в MotoGP."

Фрактурите на бедрената кост изискват дълъг период на възстановяване, като Томас разкри, че контузията на Алдегер е „сложна“. Въпреки това той отбеляза, че Педро Акоста е претърпял подобна травма по време на престоя си в Moto2 и е успял да се върне към състезанията само седмици по-късно.

„Друг от моите пилоти, Педро Акоста, имаше много сходна контузия, също с фрактура на бедрената кост - допълни той. - Педро се върна на мотора след 15 дни. Означава ли това, че Фермин ще направи същото? Не, защото дори и да беше абсолютно същата контузия, със същите фактори и обстоятелства, всеки реагира различно.“

От Грезини все още не са обявили планове за евентуален заместник на Алдегер, в случай че възстановяването му се проточи и след началото на сезона.

