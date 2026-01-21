Популярни
Тракхаус Априлия показа две разцветки за новия сезон в MotoGP

  • 21 яну 2026 | 16:44
  • 340
  • 0
Тракхаус Априлия показа две разцветки за новия сезон в MotoGP

Отборът на Тракхаус Априлия показа двете цветови схеми, които ще използва в хода на предстоящия сезон 2026 в MotoGP, който ще бъде третият за американския тим в кралския клас.

Основната цветова схема на Тракхаус Априлия отново включва светло синя основа с детайли в ярко жълто и черно. Тя ще бъде използвана в повечето надпревари в хода на сезона, който отново предвижда 22 кръга.

Както и през миналата година, така и през тази, Тракхаус ще се състезава и с легендарните цветове на Gulf Oil. През сезон 2025 те бяха използвани в четири състезания - Тайланд, Аржентина, Индонезия и Малайзия, а през този сезон тази цветова схема ще бъде използвана пет пъти. Това ще се случи по време на уикендите в Тайланд, Бразилия, Италия, Индонезия и Малайзия.

Пилотският тандем на сателитния тим на Априлия отново ще бъде оформен от Раул Фернандес и Ай Огура, за когото това ще бъде втора година в кралския клас. За Фернандес пък, който през миналата година донесе първата победа на Тракхаус с триумфа си в Гран При на Австралия, това ще бъде пети сезон в MotoGP и четвърти в лагера на Априлия.

Двамата ще започнат своята подготовка в началото на идния месец, когато ще се проведе първият официален предсезонен тест на „Сепанг“, който ще се състои от 3 до 5 февруари. След това ще има още само два дена за подготовка на „Бурирам“ на 21 и 22 февруари, а сезонът ще стартира седмица по-късно с Гран При на Тайланд.

