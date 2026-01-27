Популярни
Кевин Додай продължава да е играч на ЦСКА

  • 27 яну 2026 | 10:10
ЦСКА и ФК Влазня все още не са постигнали споразумение за преотстъпването на крилото Кевин Додай. Предишният клуб на 20-годишния футболист е готов веднага да го върне в редиците си, но само ако "червените" плащат заплатата му.

"Армейците" пък са поставени в деликатна ситуация, тъй като Додай не попада в плановете на Христо Янев, но в същото време не може да бъде пратен в нито един друг отбор, освен Влазня. Причина е, че той започна сезона там, а според разпоредбите на ФИФА не може да играе за повече от два клуба в рамките на една кампания.

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Крилото се включи в тренировъчния процес на албанския тим още в последните дни на декември, за което писа "Тема Спорт", но след това изненадващо започна зимна подготовка с ЦСКА. Той замина за лагера в Белек и дори откри резултата при победата с 5:2 над Гангуон. В родината му обаче бяха сигурни, че веднага след прибирането на "червените" Додай ще се завърне в Албания и ще се присъедини към Влазня.

