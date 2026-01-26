Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Два дни почивка за "армейците"

Два дни почивка за "армейците"

  • 26 яну 2026 | 09:26
  • 546
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. "Армейците" кацнаха на летище "Васил Левски" в събота вечер, а се събират за първа тренировка на базата в Панчарево във вторник.

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците
Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Добрата новина за 46-годишния специалист е, че след кампа в Турция няма играчи със сериозни контузии. Единственият кадрови проблем в състава е свързан с Улаус Скаршем, който се прибра преждевременно в България още преди седмица. Норвежецът, който е измъчван от болки в кръста, премина допълнителни изследвания и продължава възстановяването си. Той със сигурност ще пропусна старта на официалните мачове.

ЦСКА се прибра след лагера в Турция
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

"Червените" откриват пролетта с домакинство на Арда следващия петък, 6 февруари, от 17:45 ч. Тази събота пък е последната зимна контрола срещу лидера във Втора лига Дунав (Русе).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 10082
  • 0
Янтра Полски Тръмбеш започва довечера (програмата за контролите)

Янтра Полски Тръмбеш започва довечера (програмата за контролите)

  • 26 яну 2026 | 07:06
  • 979
  • 0
Динамо (З) разгроми отбора на Шопов и се възползва от провала на Хайдук

Динамо (З) разгроми отбора на Шопов и се възползва от провала на Хайдук

  • 26 яну 2026 | 05:39
  • 2476
  • 0
Стоилов след равенството срещу “фенерите”: Не се огънахме, когато съперникът поведе

Стоилов след равенството срещу “фенерите”: Не се огънахме, когато съперникът поведе

  • 26 яну 2026 | 02:47
  • 3040
  • 2
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 14268
  • 24
Тримата българи изгледаха от пейката загуба на Визела

Тримата българи изгледаха от пейката загуба на Визела

  • 25 яну 2026 | 21:36
  • 2035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 5037
  • 6
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 10918
  • 4
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 10082
  • 0
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 10401
  • 2
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 14268
  • 24
Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник

Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник

  • 26 яну 2026 | 10:26
  • 6851
  • 2