ЦСКА и Дунав ще играят в Паначарево

Отборът на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато "червените" ще тренират двуразово.

В събота (31 януари) от 14:00 ч. "армейците" ще изиграят последната си проверка преди подновяването на шампионата, в която съперник ще е лидерът във Втора лига Дунав (Русе).

Контролата ще се състои на клубната база в Панчарево и ще е без присъствие на фенове и медии. Вариантът проверката да се играе на Националния стадион "Васил Левски" отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.