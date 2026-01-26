ЦСКА и Дунав ще играят в Паначарево

Популярни
Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  • 26 яну 2026 | 16:36
Отборът на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато "червените" ще тренират двуразово.

В събота (31 януари) от 14:00 ч. "армейците" ще изиграят последната си проверка преди подновяването на шампионата, в която съперник ще е лидерът във Втора лига Дунав (Русе).

Два дни почивка за "армейците"

Контролата ще се състои на клубната база в Панчарево и ще е без присъствие на фенове и медии. Вариантът проверката да се играе на Националния стадион "Васил Левски" отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.

