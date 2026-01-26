Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Густаво Бусато се раздели с ЦСКА на 12 януари след шест години и половина в клуба, в които се превърна в чужденеца с най-много мачове в историята на "армейците" – 204. Пристигнал от четвъртодивизионния бразилски Итуано и подценяван дори от собствените шефове, 35-годишният страж написа история в Борисовата градина и си тръгва горд от постигнатото.



„Виждах ЦСКА като шанса на кариерата и живота си. Когато пристигнах, президентът на клуба ме предупреди: „Бусато, аз мисля, че няма да се наложиш, защото има голямо напрежение“. А аз му казах: „Много съм се трудил, за да стигна дотук. Моят отговор ще бъде на терена“, сподели стражът в интервю за "Тема Спорт".

"Знаех, че трябва да оставя сърцето си на игрището и да тренирам много здраво. Изключително съм щастлив, че спечелих уважението на феновете и най-важното за мен е историята, която оставих за подрастващите. Получавам съобщения: „Бусато, ти си идолът на моето дете“. И това е истински ценното, което съм оставил чрез пътя, който преминах“, заяви Бусато.



А след това уточни, че въпросният президент, за когото разказва, е Данаил Ганчев.

Снимки: Sportal.bg