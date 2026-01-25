Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

  • 25 яну 2026 | 13:14
  • 140
  • 0

В щаба на ЦСКА не крият задоволството си от възходящото представяне на Мохамед Брахими. Той бе най-добрият на терена в последната контрола – победата с 5:2 над корейския Гангуонг. В този мач Брахими даде ясен знак, че няма намерение да се примирява с второстепенна роля – два гола, асистенция и постоянен тормоз по десния фланг. И това не беше изолиран случай, а логично продължение на доброто му представяне и в предишните проверки. Според хора, близки до отбора, Брахими се е превърнал в основен кандидат за титуляр в дясната зона, пише “Мач Телеграф”.

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците
Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Припомняме, че през лятото Брахими дойде по настояване на предишния треньор Душан Керкез. А при първия си мач под ръководството на Христо Янев, Брахими влезе като резерва срещу Локо (София) и малко по-късно бе сменен. Това постави под въпрос изобщо бъдещето на французина в ЦСКА, но сега нещата са коренно променени.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 23692
  • 23
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 12635
  • 37
Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 13313
  • 108
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 11198
  • 48
Пропадна контролата на Бдин

Пропадна контролата на Бдин

  • 24 яну 2026 | 20:30
  • 1595
  • 0
Секирово се справи с юношите на Ботев (Пловдив)

Секирово се справи с юношите на Ботев (Пловдив)

  • 24 яну 2026 | 20:26
  • 1258
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 26505
  • 47
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 23692
  • 23
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 19132
  • 27
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 12504
  • 7
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 12635
  • 37
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: само един мач остана

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: само един мач остана

  • 25 яну 2026 | 11:10
  • 7742
  • 1