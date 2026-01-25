Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

В щаба на ЦСКА не крият задоволството си от възходящото представяне на Мохамед Брахими. Той бе най-добрият на терена в последната контрола – победата с 5:2 над корейския Гангуонг. В този мач Брахими даде ясен знак, че няма намерение да се примирява с второстепенна роля – два гола, асистенция и постоянен тормоз по десния фланг. И това не беше изолиран случай, а логично продължение на доброто му представяне и в предишните проверки. Според хора, близки до отбора, Брахими се е превърнал в основен кандидат за титуляр в дясната зона, пише “Мач Телеграф”.

Припомняме, че през лятото Брахими дойде по настояване на предишния треньор Душан Керкез. А при първия си мач под ръководството на Христо Янев, Брахими влезе като резерва срещу Локо (София) и малко по-късно бе сменен. Това постави под въпрос изобщо бъдещето на французина в ЦСКА, но сега нещата са коренно променени.