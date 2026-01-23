Селекцията в Септември (Сф) продължава с трима нови

Септември (София) представи още три нови попълнения, които ще подсилят отбора за пролетния полусезон в efbet Лига. Това са вратарят Николай Кръстев, защитникът Доминик Ивкич и нападателят Едни Рибейро.

Ето какво пишат от клуба:

"Николай Кръстев се присъединява към септемврийци като опитен и стабилен вратар. Роден на 6 декември 1996 г., юноша на Левски София, с богата кариера в българския футбол и опит в чужбина, той идва, за да донесе спокойствие, конкуренция и сигурност под рамката, след като е защитавал цветовете на Левски София, Локомотив Мездра, Несебър, Ботев Враца, Витоша Бистрица, Славия София и е имал период в английския Уест Бромич Албиън.

Доминик Ивкич подсилва защитната линия с трансфер от словенския Копер. Роден на 31 юли 1998 г., централен защитник с международен опит в Словения, Хърватия, Естония и Косово, играл за Илирия, Домжале, Фужинар, Бринье, както и в първенствата на Хърватия, Естония и Косово. Силен в единоборствата, дисциплиниран и уверен в играта си, Доминик носи баланс и стабилност в отбраната.

Едни Рибейро е новото попълнение в атаката. Португалски нападател, роден на 7 февруари 2001 г., привлечен с трансфер от Amora FC, защитавал още цветовете на Casa Pia, Real SC, Alverca и Sintrense. Мощен, динамичен и ориентиран към гола, той идва, за да добави дълбочина и конкуренция в офанзивната линия".