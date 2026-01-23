Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Селекцията в Септември (Сф) продължава с трима нови

Селекцията в Септември (Сф) продължава с трима нови

  • 23 яну 2026 | 11:07
  • 414
  • 1
Селекцията в Септември (Сф) продължава с трима нови

Септември (София) представи още три нови попълнения, които ще подсилят отбора за пролетния полусезон в efbet Лига. Това са вратарят Николай Кръстев, защитникът Доминик Ивкич и нападателят Едни Рибейро.

Септември привлече двама офанзивни футболисти
Септември привлече двама офанзивни футболисти

Ето какво пишат от клуба:

"Николай Кръстев се присъединява към септемврийци като опитен и стабилен вратар. Роден на 6 декември 1996 г., юноша на Левски София, с богата кариера в българския футбол и опит в чужбина, той идва, за да донесе спокойствие, конкуренция и сигурност под рамката, след като е защитавал цветовете на Левски София, Локомотив Мездра, Несебър, Ботев Враца, Витоша Бистрица, Славия София и е имал период в английския Уест Бромич Албиън.

Доминик Ивкич подсилва защитната линия с трансфер от словенския Копер. Роден на 31 юли 1998 г., централен защитник с международен опит в Словения, Хърватия, Естония и Косово, играл за Илирия, Домжале, Фужинар, Бринье, както и в първенствата на Хърватия, Естония и Косово. Силен в единоборствата, дисциплиниран и уверен в играта си, Доминик носи баланс и стабилност в отбраната.

Едни Рибейро е новото попълнение в атаката. Португалски нападател, роден на 7 февруари 2001 г., привлечен с трансфер от Amora FC, защитавал още цветовете на Casa Pia, Real SC, Alverca и Sintrense. Мощен, динамичен и ориентиран към гола, той идва, за да добави дълбочина и конкуренция в офанзивната линия".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12900
  • 31
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22558
  • 51
Пирин (Бл) отмени първата си контрола

Пирин (Бл) отмени първата си контрола

  • 23 яну 2026 | 02:40
  • 1347
  • 0
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 6996
  • 16
Алмейда: Труден мач на исторически стадион

Алмейда: Труден мач на исторически стадион

  • 23 яну 2026 | 00:27
  • 1186
  • 0
Бътланд: Лудогорец се представи много добре

Бътланд: Лудогорец се представи много добре

  • 23 яну 2026 | 00:24
  • 1197
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

  • 23 яну 2026 | 11:25
  • 7862
  • 29
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9357
  • 10
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 2859
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22558
  • 51
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12900
  • 31
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 65934
  • 142