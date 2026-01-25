Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев даде интервю пред Sportal.bg в Анталия, където играчите на Славко Матич карат своя зимен лагер. Легендарният капитан на Локомотив (София) говори по различни теми, свързани с българския футбол.

"Надявам се през пролетта Септември да изглежда, както досега - отбор, който се харесва на хората. Не сме отбор, който обича да се защитава. Опитваме се да даваме път на много млади футболисти. За да бъдем конкурентноспособни на останалите привличаме и млади футболисти от чужбина. За големия проблем в родния футбол не са виновни младите футболисти. Няма млад футболист, който да си извоюва сам мястото. Нямаме такива таланти - някой, който като се докосне до мъжкия футбол и да дава разликата. В България всеки млад футболист се реализира благодарение на клуба и старши треньора. Треньорите, които работят в България са малко страхливи - не смеят да залагат на повече млади футболисти. Треньорът за себе си може да е прав, той търси какъв ще бъде позитивът за него, ако налага млади. Истината винаги е по средата. Без да им се даде шанс обаче младите момчета трудно ще успеят да си хванат шанса по естествен начин. Ако футболист от твоята академия успее да осъществи трансфер в чужбина, е завършен цикъл на една генерална визия за развитие на академия и клуб.

Колко да са отборите в "А" група? Преди Нова година се направи среща в БФС. Най-оптималният вариант според мен е 16 отбора. Даже попитах кой реши и по какъв критерий да намаляват клубовете. Сещате се, че ще изпаднат отборите, които играят с най-много българи. Два отбора с общо 50 футболисти, минимум 30-35 от тях са българи. Автоматично ги буташ във второто ниво на футбола. Не виждам там по какъв начин ще успеят да се развият, а нали генералната идея е да подпомогнеш националния отбор. За да гониш качество, няма как да ограничиш количеството! Това е във всяка сфера. От количеството винаги се произвежда качеството. Никой не ми отговори чия е била идеята, кой е предложил това намаляване. Ако някой излезе и ми обясни шест плюса и два минуса, ще го разбера и подкрепя. Но никой.

Единствено изтъкнаха, че ако са 14 отбора, ще има малко повече от тв права. Въпросът с правата в България е подигравка с всички клубове. Апелирах още м.г. да се обединим и да наложим бойкот на телевизията. Безусловно българският шампионат е най-гледаният у нас. Ако ви кажа какви пари получаваме - смешно е. На отборите с фенска маса - Левски, ЦСКА, Ботев, Локомотив (Пд), Локомотив (Сф), Славия, Черно море, като им спрат парите за глоби, картони и съдийски такси, за тези клубове от тв права остава 0. Преди десетина години цената за мен като частен потребител беше 3.99 лв. Сега е 16 лв. Това е 400% надценка. Гарантирам ви, че тв правата за десет години не се увеличиха с 400%, а с 500 000 лв на година. Клуб като нашия трябва да генерира приход от тв права между 700 000 и 1 млн. евро. Това ще ни донесе по-голям бюджет, от което следва, че ще можем да търсим по-високо ниво футболисти. Това пък ще е по-добре за младите ни играчи - футболист се става, когато играеш с добри футболисти. Знаете, че от мача за влизане във Висшата лига взимат 200 000 млн.

Съдийството ли? От около година и половина рязко намаляха тенденциозните грешки. Много е гадно, когато грешката е целенасочена! Когато съдията бърка девет пъти в ущърб на бедния, нещо не е окей. Поздравявам Станислав Тодоров, не го познавам, даже мога да върна лентата назад - показвал ми е скандален червен картон срещу Лудогорец, но сега човекът дава шанс на млади съдии, с риск да сбъркат, застава зад гърба им. Мисля, че това ще си проличи в положителен аспект след две-три години.

Не обичам да се връщам назад и да лежа на стари лаври. Не съм такъв човек. Да, по време на моето поколение Локомотив (Сф) имаше може би най-добрия си отбор след 1978 г. Разбира се, че следя какво се случва в "Надежда". Ще бъде изградена лекоатлетическа писта. Надявам се впоследствие да бъде обновен теренът, който не е в добро състояние. Този терен никога не е подменян от 1986 г. Преди 15-20 години му се смееха на Мъри, когато искаше да се направят добри терени. Взеха да го наричат "метеоролог", но за добър продукт ти трябват добра инфрасктруктура и условия. Собствениците на клубове са за уважение, защото дават своите пари. Не са много в България.

Клише е, че държавата не помага на спорта, и в частност на футбола. Не е точно така. Точно е да се каже, че държавата не помага на софийските клубове. Във всеки областен град, ако щете и в по-малките населени места, винаги кметът е този, който помага на спорта. За миналата година бюджетът на София беше 2.5 млрд. Попитайте кмета колко пари от тях отпусна на професионалните клубове. Говоря за инфраструктура, не за заплати. Какво се случва? Виждаме в Пловдив какво става - вече ми е смешно! Стадионите на Ботев и Локомотив (Пд) станаха златни.

Надявам се "Армията" да повлече крак в София, да. Възхищавам се на това, което прави новият собственик на ЦСКА Валтер Папазки. Човекът дава лични средства и виждате по какъв начин се строи - не се прави компромис с нищо. А не като на другите стадиони, където се чудят какво да откраднат. Всеки ден четем на стадиона на ЦСКА какво ще е най-ново и най-добро. Всичко е най. Човекът дава и изисква. Събраха се и гласуваха 30 млн. за бившия стадион "Юрий Гагарин". Сега имитират някаква работа. Като гледам какво се случва на "Армията", ми доставя удоволствие. Излизат кадри с дронове, виждаш го с очите си как става, в средата на парка - феноменален стадион. Хората ще ходят с кеф на мач, със семействата си. Иначе отиваш на мач, то няма тоалетни, с извинение. И искаме да имаме европейски продукт.

Феновете да си подкрепят и обичат отборите. Работата на феновете не е да са треньори, футболисти или ръководители. Апелирам да подкрепят отборите си и да си купуват фен-артикули. Лудогорец е константа, Левски върви добре, ЦСКА ще се съживи, ЦСКА 1948 има добър бюджет. Когато има инвестиции, първенството става интересно. Няма да стане интересно, като намалим отборите", каза Кристиян Добрев.

