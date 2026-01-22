Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Собственикът на Септември Румен Чандъров е изградил една от най-продуктивните и силни детско-юношески школи в България. Нещата в първия отбор са малко по-различни и в момента клубът се бори за своето оцеляване в efbet Лига.

В тази връзка Sportal.bg го потърси за коментар на различни футболни теми, а бизнесменът прие поканата. Пред нашата медия той разкри какви са годишните приходи на Септември и как ще се процедира със звездата на тима Бертран Фурие.

Чандъров, който е привърженик на Левски, не скри, че се надява “сините” да триумфират с титлата, но ги призова да не говорят за удари под кръста, защото така показват неувереност, а имат достатъчно добър отбор за първото място. Той допълни, че българският клубен футбол не е слаб и е сигурен, че милионните инвестиции в Лудогорец и ЦСКА ще го издърпат още по-нагоре.

Г-н Чандъров, следите изкъсо Септември. Какво видяхте срещу лидера в Узбекистан (б.а. Нефтчи)?

- Каквото и да сме видели, не е толкова важно в момента. По-важно е в първенството какво ще видим.

Как виждате нашето първенство, където битката и за първите места, и за оцеляване ще е жестока?

- Така е. За първите места ще е много трудно. Левски, засега, има предимство, но не е затворен мачът, както се казва. Отзад същата работа. Интересно е.

Узбекистанци надвиха Септември (София) в контрола

Според вас кой е фаворит и кой е най-силен?

- В момента Левски играе най-добре, според мен. Мисля, че и Разград ще се стабилизират. Двете ЦСКА и те. Ще е интересно.

Ще е интересно и в битката за оцеляване. Септември е замесен в нея. Не знам дали вашият бюджет е най-малък, но горе-долу се справяте.

- Ние винаги сме замесени. Справяме се, но младите са все още много млади. Виждате, че второто полувреме играха те - 2007-ма, 2009-та имаше. Още им е раничко. Това е истината, но и пътят. Това можем да си позволим. Или трябва да сме като Левски и ЦСКА, или да се опитаме да произведем наши футболисти.

Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

Малко множко са чужденците в нашата група. Малко отбори залагат на българи. Когато има 4-5, се радваме. Защо се получава така?

- Според мен нещата не са както трябва в самите наши футболисти. Явно не работим както трябва. Не знам и аз. Животът ли? Не мога да кажа точно защо. Много са факторите. Но е факт, че идва един чужденец и то за много по-малко пари. В края на краищата, всеки си гледа сметката, за съжаление.

Бертран Фурие ще остане ли в отбора? Той вкара доста голове и прави разликата в определени мачове.

- Той не е на пазара. Не сме го предлагали, за да го продаваме, но при добра оферта всеки ще продадем.

Отбори от България искат ли го?

- Не. Много питания има, основно от чужбина. Но когато получим оферта, която ни удовлетворява, всичко се продава. В края на краищата и ние трябва да се самоиздържаме по някакъв начин. Знаем, че теливизионните права ги няма. Каналите за приходи не са достатъчни, за да издържаш един отбор. Така че остава този - продажба на футболисти.

Какви са едногодишните приходи на отбор като Септември?

- Миналата година около 2,5 млн. лева. Горе-долу сме нула на нула.

Значи гнерирате сериозни приходи?

- Все пак имаме някакви продажби. Може да не са милиони, но имаме и спонсорски договори. Последните 2-3 години сме балансирали нещата.

Чисто бизнес?

- Опитваме се каквото изкараме, това и да харчим. По принцип винаги не достига. Последните 2-3 години имаме някакъв баланс, но няма да е всяка година. Отборите, които влагат повече, е нормално да генерират и повече пари. Опитваме се с наши юноши, нямаме извънземни футболисти от малките. Просто си трябва време и доста дълъг път.

Да се надяваме, че ще се появят извънземни футболисти и за националния отбор.

- Не се надявайте. Оптимист съм по природа, но в случая ставам вече песимист. По-скоро реалист. Трудна работа.

Какво мислите за националния отбор? Разбрахме, че ще играе на екзотично турне в Индонезия. Защо се стигна до мачове със Сейнт Китс и Соломонови острови?

- Не го знаех това. Нямам идея. Нямам мнение по въпроса. Трябвало е да играят с някой. Не знам.

Вие сте от дълго време във футбола. Мислите ли, че нашият футбол се развива спрямо европейския?

- При всички положения не става по-слаб. Влизат всякакви чуждестранни футболисти. Има конкуренция. Отпред е интересно, отзад е интересно. Нали така? Значи има интрига. Щом тя е налице, ще има и развитие. За бъдеще - не знам. Докато не започнат да вливат телевизиите по-сериозни пари, за да се вдигне нивото на футболистите, които влизат в България, няма как да стане.

Приходите трябва да се вдигнат, публиката трябва да се вдигне…

- Основният източник по целия свят са телевизионните права, публиката и трансферите. Те всички канали са ни запушени. Дотук ги изброих три. Разбирате ли го? Как да стане? Телевизионни права - 350 000. По-добре без тях. Те не ни оправят нищо по никакъв начин, най-много съдийските. Това не е сериозно. Тогава защо имаме очаквания? Не можем да имаме очаквания.

Какво очаквате през пролетния полусезон? Напоследък се шуми за ударите под кръста, което е реплика на Боримиров. Очаквате ли такива неща?

- Когато някой търси удари под кръста, значи не е уверен в себе си. Не цитирам и визирам никой. Какви удари под кръста? Излизаш, играеш и каквото стане. Това е спорт. Какво се плашиш? Първи си, продължаваш, но сега, според мен, ще им влезе големият проблем - напрежението. За Левски говоря. Но не вярвам да има удари под кръста. Смятам, че са достатъчно добри, за да не им повлияят тези удари под кръста, както казват.

Ще удържи ли Левски първото място?

- Надявам се като левскар, но е спорт. Няма да е лесно. Седем точки са и много, и малко. Ако успеят да се съхранят най-вече психически, да не се оставят напрежението да ги събори, няма да има проблем.

Имат добър отбор, добър треньор, добро ръководство.

- Според мен, да. Има изразен и ясен стил. Ако могат да намерят някой по-качествен футболист, за да вдигнат нивото. Не съм в течение какво правят и не правят. Предполагам, че ще действат и в тази посока.

29

Какво мислите за вложените финансови средства в ЦСКА и Лудогорец? Добре ли е за българския футбол да има такава инвестиция?

- Как да не е добре! Държавата се бори да има инвестиции в страната. Във футбола се случват две сериозни инвестиции и да не се радваме. Как да не се радваме? Това ще издърпа и другите. Няма как да не стане. Досега беше един отбор. Сега стават два. Утре са три, четири. Тогава ще вдигнем нивото на българския футбол, но това е един период от време, който трябва да мине.