Челси поглежда към топ 4

Кристъл Палас ще посрещне Челси в мач от Премиър лийг, който ще се изиграе на 25 януари 2026 г. Двубоят на стадион "Селхърст Парк" ще започне от 16:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Дарън Ингланд. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в английския елит.

Един гол се оказа достатъчен Челси да се настани в първата осмица

Челси заема шестата позиция в класирането с 34 точки от 22 изиграни мача, като лондончани са отбелязали 36 гола и са допуснали 24. "Сините" се борят за място в зоната, даваща право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. От своя страна, Кристъл Палас се намира на 15-то място с 28 точки от същия брой срещи, като тимът на Оливер Гласнер има голова разлика 23:25. "Орлите" се опитват да се отдалечат от опасната зона и да си осигурят по-спокоен финал на сезона. Победа в този двубой би била изключително ценна и за двата отбора в преследването на техните цели.

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Кристъл Палас преминава през труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа две равенства и три загуби, като последната беше срещу Съндърланд с 2:1 (на 17.01.2026). Преди това "орлите" отпаднаха от ФА Къп след загуба от Макълсфийлд с 2:1 (на 10.01.2026). В Премиър лийг тимът завърши наравно с Астън Вила 0:0 (на 07.01.2026), загуби от Нюкасъл с 2:0 (на 04.01.2026) и записа равенство с Фулъм 1:1 (на 01.01.2026). Челси показва по-добра форма, с три победи и две загуби в последните си пет мача. "Сините" победиха Пафос с 1:0 в Шампионската лига (на 21.01.2026) и Брентфорд с 2:0 в Премиър лийг (на 17.01.2026). Отборът отпадна от Карабао Къп след загуба от Арсенал с 3:2 (на 14.01.2026), но преди това разгроми Чарлтън с 5:1 за ФА Къп (на 10.01.2026). В първия си мач за годината, Челси загуби от Фулъм с 2:1 в първенството (на 07.01.2026).

Победата за Челси в столичното дерби ще бъде и много добра възможност "сините" да се изкачат официално в топ 4 след вчерашната издънка на Ливърпул срещу Борнемут.

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Челси има лек превес с две победи, докато останалите три мача са завършили наравно. Последната среща между тях се игра на 17 август 2025 г. и завърши 0:0 на "Стамфорд Бридж". Преди това, на 4 януари 2025 г., двубоят на "Селхърст Парк" също завърши наравно – 1:1. На 1 септември 2024 г. отново имаше равенство 1:1, този път на стадиона на Челси. "Сините" записаха две последователни победи преди това – с 3:1 като гост на 12 февруари 2024 г. и с 2:1 като домакин на 27 декември 2023 г. Интересно е, че в последните пет мача между тези отбори, Челси не е загубил нито веднъж.

Жан-Филип Матета се очертава като най-важният играч за Кристъл Палас в предстоящия мач. Френският нападател е основната голова заплаха за "орлите" през този сезон, като неговите изяви са от решаващо значение за отбора в борбата за оцеляване. Матета се отличава с добро позициониране в наказателното поле и способност да завършва атаките. Въпреки трудния период за отбора, той продължава да бъде най-надеждната опция в нападение за Оливер Гласнер. От страна на Челси, Педро Нето се превърна в един от най-влиятелните играчи на отбора. Португалският крило впечатлява със своята скорост, дрибъл и способност да създава голови положения. След трансфера си от Уулвърхемптън, Нето бързо се адаптира към стила на игра на "сините" и се превърна в ключова фигура в атаката. Неговите пробиви по фланга и прецизни центрирания създават постоянна опасност за противниковите защити, което го прави особено ценен за стратегията на треньора Лиам Розениър.