Борусия (Дортмунд) се възползва максимално от гафа на Байерн и намали разликата с баварците

Борусия (Дортмунд) се възползва максимално от гафа на Байерн и намали разликата с баварците

Борусия (Дортмунд) спечели убедителна победа като гост с 3:0 над Унион (Берлин) в мач от 19-тия кръг на Бундеслигата. Емре Джан от дузпа и Нико Шлотербек реализираха в началото на двете полувремена, а още едно попадение добави Максимилиан Байер. Така „жълто-черните“ бързо забравиха за загубата от Тотнъм през седмицата в Шампионската лига и възползваха максимално добре от изненадващия провал на лидера Байерн (Мюнхен) по-рано през деня.

По този начин Дортмунд има цели 4 победи и само едно равенство в последните си пет двубоя, като с успеха си днес намали разликата от баварския гранд на 8 точки. Впрочем предишната среща между Борусия и „железните“ отново завърши с категоричен класически резултат за „жълто-черните“. Унион пък записа първо поражение в последните си пет двубоя и остава на 9-а позиция.

Oще в 10-ата минута Борусия излезе напред, след като Серу Гираси направи добър индивидуален рейд и бе повален в наказателното поле на домакините от стража на Унион Фредерик Рьонов. Емре Джан пък безпроблемно реализира от бялата точка – 0:1 за Дортмунд. Домакините пък можеха да изравнят двадесетина минути по-късно след корнер и удар с глава на Диого Лейте, но Грегор Кобел внимаваше.

Борусия започна силно и второто полувреме, като до голяма степен си реши мача. В 52-рата минута Джоуб Белингам стреля опасно от дъгата, но Рьонов успя да избие в ъглов удар. От последвалия корнер Юлиан Риерсон центрира добре, като Нико Шлотербек засече с глава, а топката се заплете от вътрешната страна на мрежата – 0:2 за Дортмунд. Немският национал пък показа уважение към бившия си клуб Унион и не се зарадва бурно на попадението си.

Берлинчани пък така и не успяха да се върнат в мача. Напротив, те инкасираха трети гол в 84-ата минута, когато Белингам намери добре Максимилиан Байер и той с диагонален удар преодоля Рьонов за крайното 0:3 за Борусия.

Снимки: Imago

