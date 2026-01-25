Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

Отборът на Дженоа осъществи пълен обрат за победата си с 3:2 над гостуващия Болоня в зрелищен мач от 22-рия кръг на Серия "А". Така „грифоните“ нямат загуба в последните си пет двубоя, докато „рособлу“ не успяха да спечелят в трета поредна среща във всички турнири.

Първото полувреме премина под контрола на Болоня и тимът заслужено се оттегли на почивката с аванс след гол в 35-ата минута. Тогава капитанът Люис Фъргюсън беше точен с далечен шут по земя. В 47-ата минута гостите удвоиха аванса си чрез автогол на Себастиан Отоа, който неуспешно се опита да пресече остър пас на Джонатан Роу. В 56-ата минута обаче настъпи повратният момент в мача, когато вратарят на „рособлу“ Лукаш Скорупски си изкара директен червен картон заради свое нарушение срещу Витиня извън наказателното поле.

Именно от последвалия пряк свободен удар влезлият от пейката Руслан Малиновский намали изоставането на домакините със страхотно изпълнение. Оттук нататък генуезци наложиха натиск и успяха да направят пълен обрат с голове на други две резерви. В 78-ата минута Калеб Екубан изравни резултата с воле след тъч на Алесандро Маркандали, който в добавеното време асистира и за победния гол на Жуниор Месиас, разписал се със страхотен изстрел от голямо разстояние.

Така Дженоа задмина три отбора и се изкачи на 13-ото място в класирането с актив от 23 точки, докато Болоня остава на осмата позиция със своите 30 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages