Селтик изпусна преднина от два гола срещу Болоня, но все пак удържа важно реми с 10 човека

Селтик имаше преднина от два гола при гостуването си на Болоня, но в крайна сметка двубоят от предпоследния кръг на Лига Европа завърши при резултат 2:2. Така "детелините", които още в 34-тата минута останаха с човек по-малко, засега остават в топ 24 и запазват шансове да продължат напред в плейофите. Болоня е на 13-а позиция и в последния кръг ще се бори за място в топ 8.

Селтик започна добре и още в петата минута се възползва от груба грешка на вратаря на домакините Скорупски, който подаде топката право на Маеда. Последният пусна встрани към Хатате, който прати топката в мрежата. Именно Хатате обаче остави отбора си с човек по-малко в 34-тата минута, след като набързо си издейства два жълти картона.

An absolutely brilliant and energy sapping performance by Celtic in Italy. Martin O’Neill working miracles with this squad. Superb point. 👏 pic.twitter.com/vhIKZVNuAt — Peter Martin (@PeterMsport) January 22, 2026

С човек повече Болоня взе инициативата, но пет минути преди почивката Селтик удвои преднината си. Тиърни центрира от корнер, Енгелс отклони с глава, а Тръсти подложи крак на далечната греда за 0:2.

В 55-ата минута удар на Домингес срещна гредата, а три минути след това Болоня върна едно попадение чрез Тайс Далинга, който бе точен с глава отблизо.

В 72-рата минута Джонатан Роу изравни след страхотен изстрел от границата на наказателното поле.

До края Селтик запази така важната точка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages