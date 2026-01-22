Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

Три отбора от Серия А проявяват интерес към талантливия полузащитник на ЦСКА 1948 Марто Бойчев. Според информацията на TODOmercadoWEB 17-годишният халф е попаднал в полезрението на Торино, Удинезе и Дженоа.

Припомяме, че неотдавна името му се свързваше с трансфер в Бетис, но до сделка така и не се стигна тогава. От началото на този сезон Бойчев е взел участие в 15 мача на "червените", в които е отбелязал един гол. Въпреки че е едва на 17 години, той вече е част от младежкия национален отбор на България.

Договорено: ЦСКА 1948 праща играч в Бетис

"В условията на все по-глобализиран пазар италианските клубове търсят таланти във всяко кътче на света. Погледите им сега са насочени и към България – страна, която в миналото даде на Серия А звезди от калибъра на Христо Стоичков с екипа на Парма. Макар да е рано да се каже дали Марто Бойчев ще достигне славата на легендарния нападател, той също е атакуващ полузащитник и талант, който заслужава да бъде следен отблизо.

Tres clubes italianos miran a Bulgaria: en la agenda, Boychev (2008) del CSKA 1948https://t.co/4oRGNb94Fs pic.twitter.com/5At6zyA9Qg — TODOmercadoWEB (@Todomercadoweb) January 22, 2026

Именно това правят три клуба от италианския елит. Роденият през 2008 г. футболист е типичен атакуващ халф, който може да играе и като втори нападател или „фалшива деветка“. Той вече изпреварва възрастта си, като е част от националния отбор на България до 21 години, а в първенството има на сметката си 13 мача и един гол. Бойчев ще навърши 18 години на 15 март следващата година, а договорът му с ЦСКА 1948, подновен на 6 ноември, е до лятото на 2028 г.

ЦСКА 1948 може да продаде Марто Бойчев в Белгия

Името му се харесва в Германия, а в Италия е попаднал в полезрението на три клуба, известни с отличното си скаутско звено и работа с млади таланти: Торино, Удинезе и Дженоа. Юноша на ЦСКА, Марто Бойчев е преминал през всички юношески формации на България от U15 нагоре. Той дебютира за първия отбор в мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец Разград едва на 15 години, 10 месеца и 26 дни", пише TODOmercadoWEB.