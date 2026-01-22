Популярни
  Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

  • 22 яну 2026 | 13:42
  • 122
  • 0

Защитникът Щефан Пош ще доиграе сезона в Майнц 05 след решението на досегашния му отбор Комо да го купи от Болоня, но да го прати под наем в клуба от Бундеслигата.

Австриийският национал пристигна в Комо в края на летния трансферен прозорец, когато беше преотстъпен от Болоня. Сега “бианкоадзурите” активираха задължителната опция за закупуването му в размер на 5,5 млн. евро, след което веднага го преотстъпиха на Майнц до края на сезона. Така Пош се завръща в Германия, където има богат опит от периода си в Хофенхайм. През първата част на тази кампания 28-годишният централен бранител записа 15 мача с 1 гол за Комо, но в повечето от случаите влизаше като резерва.

