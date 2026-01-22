Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

Защитникът Щефан Пош ще доиграе сезона в Майнц 05 след решението на досегашния му отбор Комо да го купи от Болоня, но да го прати под наем в клуба от Бундеслигата.

Австриийският национал пристигна в Комо в края на летния трансферен прозорец, когато беше преотстъпен от Болоня. Сега “бианкоадзурите” активираха задължителната опция за закупуването му в размер на 5,5 млн. евро, след което веднага го преотстъпиха на Майнц до края на сезона. Така Пош се завръща в Германия, където има богат опит от периода си в Хофенхайм. През първата част на тази кампания 28-годишният централен бранител записа 15 мача с 1 гол за Комо, но в повечето от случаите влизаше като резерва.

Como 1907 confirms that, following the fulfilment of the obligation to buy, Stefan Posch’s move from @Bolognafc1909 is now permanent.



Posch, who has been with Como this season, will now join @1FSVMainz05 on loan until the end of the season.



The club wishes Stefan every success… pic.twitter.com/WOJM5CKd6n — Como1907 (@Como_1907) January 22, 2026