  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Програмата започна с мачове при младежите и девойките

Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Програмата започна с мачове при младежите и девойките

  • 25 яну 2026 | 02:00
  • 299
  • 0
Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Програмата започна с мачове при младежите и девойките

На 25-и януари (неделя) стартира втората седмица от първия голям шлем за 2026 г. - Australian Open. Денят ще бъде особено интригуващ за българските любители на тениса, тъй като участието си в турнира ще стартира родната ракета Димитър Кисимов, който закрива програмата при младеците в днешния осми ден от надпреварата. Неговият мач би трябвало да стартира не по-рано от 7:00 часа българско време. Негов противник ще бъде 16-годишният Нтугамили Рагин от Ботсвана, който премина квалификациите.

Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open
Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

При професионалистите пък предстоят първите четири мача от 1/8-финалите.

Световният №1 Карлос Алкарас излиза срещу поставения под №19 американец Томи Пол във втората среща от програмата за деня на “Род Лейвър Арина”, започваща най-рано в 4:30 часа българско време. При победа испанецът ще изравни най-силното си представяне в кариерата си досега в Мелбърн. Той е достигал два пъти до 1/4-финалната фаза и сега ще се опита да подобри личното си постижение в турнира, а защо не и да прибави към колекцията си единствения трофей в турнирите от “Големия шлем”, който все още не е печелил.

В първия мач от вечерната сесия пък силите си ще премерят двама от по-високо поставените тенисисти - №10 в схемата Александър Бублик (Казахстан) и надеждата на домакините Алекс де Минор (№6). Тяхната битка започва най-рано в 10:00 часа сутринта българско време.

Още две срещи от осминафиналите при мъжете ще се изиграят в неделя. На втория по големина корт “Маргарет Корт Арина” 11-ият в схемата руснак Даниил Медведев излиза срещу 20-годишния американски талант и поставен под №25 Лърнър Тиен. Срещата е четвърта на този корт и ще закрие програмата за деня на “Маргарет корт Арина”. Двубоят ще стартира не по-рано от 7:00 ч.

Поставеният под №3 и миналогодишен финалист Александър Зверев (Германия) пък се изправя на “Джон Кейн Арина” срещу №18 в схемата Франсиско Серундоло (Аржентина). Срещата е последна, четвърта, от неделната програма на корта и започва не по-рано от 8:00 часа наше време.

Не по-малко интересно ще е и при дамите, където също предстоят 4 срещи от осминафиналната фаза.

В 2:30 часа световната №1 Арина Сабаленка и 19-годишната надежда на Канада Виктория Мбоко ще дадат начало на програмата на “Род Лейвър Арина”. Мбоко е поставена под №17 и ще има тежката задача да се изправи срещу търсещата трета титла в Мелбърн беларускиня.

В последния за деня двубой на “Род Лейвър Арина” поставената под №12 украинка Елина Свитолина ще премери сили в един от най-интересните сблъсъци в неделя срещу представителката на Русия Мира Андреева (№8).

Поставената под №3 американка Коко Гоф се изправя срещу 19-тата в схемата чехкиня Каролина Мухова в интригуващ сблъсък на “Маргарет Корт Арина”. Двубоят е трети за деня на този корт и започва най-рано в 5:30 часа наше време.

Във втората среща на “Джон Кейн Арина” пък една срещу друга ще излязат Юлия Путинцева (Казахстан) и талантливата американска тийнейджърка Ива Йович (№29). Техният мач започва не по-рано от 4:00 часа.

Освен мачът на Кисимов при юношите има и други 21 мача. При победа 17-годишният Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между №15 в схемата Гевин Гууд (САЩ) и Даниел Жаде (Франция).

20 срещи са насрочени и при девойките.

Освен на сингъл, тази нощ трябва да видим и сблъсъци при двойките, както при професионалистите, така и при младежите и девойките. При мъжете предстоят първите четири мача от фазата на 1/8-финалите.

При жените също стартират осминафиналите с четири мача.

Днес ще станат ясни и всички състезатели, които продължават към втория кръг при смесените двойки.

След 7:00 часа започват битките и на двойките при младежите.

След 8:30 пък отборите при девойките излизат под светлините на прожектора.

