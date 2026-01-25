Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Програмата започна с мачове при младежите и девойките

На 25-и януари (неделя) стартира втората седмица от първия голям шлем за 2026 г. - Australian Open. Денят ще бъде особено интригуващ за българските любители на тениса, тъй като участието си в турнира ще стартира родната ракета Димитър Кисимов, който закрива програмата при младеците в днешния осми ден от надпреварата. Неговият мач би трябвало да стартира не по-рано от 7:00 часа българско време. Негов противник ще бъде 16-годишният Нтугамили Рагин от Ботсвана, който премина квалификациите.

Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

При професионалистите пък предстоят първите четири мача от 1/8-финалите.

Световният №1 Карлос Алкарас излиза срещу поставения под №19 американец Томи Пол във втората среща от програмата за деня на “Род Лейвър Арина”, започваща най-рано в 4:30 часа българско време. При победа испанецът ще изравни най-силното си представяне в кариерата си досега в Мелбърн. Той е достигал два пъти до 1/4-финалната фаза и сега ще се опита да подобри личното си постижение в турнира, а защо не и да прибави към колекцията си единствения трофей в турнирите от “Големия шлем”, който все още не е печелил.

В първия мач от вечерната сесия пък силите си ще премерят двама от по-високо поставените тенисисти - №10 в схемата Александър Бублик (Казахстан) и надеждата на домакините Алекс де Минор (№6). Тяхната битка започва най-рано в 10:00 часа сутринта българско време.

Още две срещи от осминафиналите при мъжете ще се изиграят в неделя. На втория по големина корт “Маргарет Корт Арина” 11-ият в схемата руснак Даниил Медведев излиза срещу 20-годишния американски талант и поставен под №25 Лърнър Тиен. Срещата е четвърта на този корт и ще закрие програмата за деня на “Маргарет корт Арина”. Двубоят ще стартира не по-рано от 7:00 ч.

Поставеният под №3 и миналогодишен финалист Александър Зверев (Германия) пък се изправя на “Джон Кейн Арина” срещу №18 в схемата Франсиско Серундоло (Аржентина). Срещата е последна, четвърта, от неделната програма на корта и започва не по-рано от 8:00 часа наше време.

Не по-малко интересно ще е и при дамите, където също предстоят 4 срещи от осминафиналната фаза.

В 2:30 часа световната №1 Арина Сабаленка и 19-годишната надежда на Канада Виктория Мбоко ще дадат начало на програмата на “Род Лейвър Арина”. Мбоко е поставена под №17 и ще има тежката задача да се изправи срещу търсещата трета титла в Мелбърн беларускиня.

В последния за деня двубой на “Род Лейвър Арина” поставената под №12 украинка Елина Свитолина ще премери сили в един от най-интересните сблъсъци в неделя срещу представителката на Русия Мира Андреева (№8).

Поставената под №3 американка Коко Гоф се изправя срещу 19-тата в схемата чехкиня Каролина Мухова в интригуващ сблъсък на “Маргарет Корт Арина”. Двубоят е трети за деня на този корт и започва най-рано в 5:30 часа наше време.

Във втората среща на “Джон Кейн Арина” пък една срещу друга ще излязат Юлия Путинцева (Казахстан) и талантливата американска тийнейджърка Ива Йович (№29). Техният мач започва не по-рано от 4:00 часа.

Освен мачът на Кисимов при юношите има и други 21 мача. При победа 17-годишният Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между №15 в схемата Гевин Гууд (САЩ) и Даниел Жаде (Франция).

20 срещи са насрочени и при девойките.

Освен на сингъл, тази нощ трябва да видим и сблъсъци при двойките, както при професионалистите, така и при младежите и девойките. При мъжете предстоят първите четири мача от фазата на 1/8-финалите.

При жените също стартират осминафиналите с четири мача.

Днес ще станат ясни и всички състезатели, които продължават към втория кръг при смесените двойки.

След 7:00 часа започват битките и на двойките при младежите.

След 8:30 пък отборите при девойките излизат под светлините на прожектора.