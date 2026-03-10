Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 17:00: Илия Петков е гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

  • 10 март 2026 | 15:42
  • 195
  • 0
Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски постигна трета поредна победа и се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът, който премина квалификациите след два успеха, победи Гарет Джонс (САЩ) със 7:6(4), 7:6(9) за час и 52 минути на корта.

Двубоят не предложи нито един пробив, но в двата тайбрека националът успя да спечели. Във втория сет той пропиля три мачбола и затвори срещата при четвъртата си възможност.

В следващия кръг той ще играе срещу Макс Хаукес (Нидерландия).

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще защитават титлата си на двойки от миналата година. Първите им съперници ще бъдат Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия). Вчера двамата станаха вицешампиони на друг турнир "Чалънджър" в Руанда.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синякова елиминира защитаващата титлата си Мира Андреева

Синякова елиминира защитаващата титлата си Мира Андреева

  • 10 март 2026 | 09:49
  • 573
  • 0
Джокович няма умора: С Циципас сформираха дует и прегазиха шампионите в Индиън Уелс

Джокович няма умора: С Циципас сформираха дует и прегазиха шампионите в Индиън Уелс

  • 10 март 2026 | 09:04
  • 1103
  • 0
Алкарас потрепери сет, но направи обрат срещу французин

Алкарас потрепери сет, но направи обрат срещу французин

  • 10 март 2026 | 06:16
  • 3275
  • 3
Изненада в женския тенис - британка изхвърли Мадисън Кийс

Изненада в женския тенис - британка изхвърли Мадисън Кийс

  • 10 март 2026 | 05:51
  • 1527
  • 0
Сакари не успя да затрудни Швьонтек

Сакари не успя да затрудни Швьонтек

  • 10 март 2026 | 04:33
  • 845
  • 0
Джокович похвали противника си след трудната победа

Джокович похвали противника си след трудната победа

  • 10 март 2026 | 02:52
  • 2278
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 16195
  • 82
Илия Петков е гост в Block Out

Илия Петков е гост в Block Out

  • 10 март 2026 | 15:26
  • 1190
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 24749
  • 116
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 21827
  • 75
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 30655
  • 20
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 2120
  • 3