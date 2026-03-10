Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. От Индиън Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и Лейла Фернандес

От Индиън Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и Лейла Фернандес

  • 10 март 2026 | 17:22
  • 492
  • 0
От Индиън Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и Лейла Фернандес

Организаторите на тенис турнира в Индиан Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и нейната партньорка Лейла Фернандес, след като техническа грешка преди тегленето на жребия за основната схема на двойки при жените лиши дуото от възможността да участва чрез "уайлд кард".

Седемкратната шампионка от Големия шлем Уилямс от САЩ, която е на 45 години, беше победена в първия кръг на турнира на сингъл от Даян Пари, докато канадката Фернандес загуби срещу Катержина Синякова във втория кръг.

Организаторите заявиха, че са допуснали грешка и не са успели да сертифицират участието на дуета чрез "уайлд кард" преди тегленето на жребия.

"Опитахме да прегледаме всички налични опции с представител на УТА, но жребият вече беше направен, а грешката не може да бъде коригирана. Поднесохме извинения на Винъс и Лейла и техните отбори. Съжаляваме много, че феновете не могат да видят този тим на корта при нас", се казва в изявление на организаторите във вторник.

Двете ще участват на турнира в Индиан Уелс при смесените двойки, като Уилямс ще играе със своя сънародник Крисчън Харисън, а Фернандес ще си партнира с австралиеца Джон Пиърс.

През миналия сезон Уилямс и Фернандес достигнаха до четвъртфиналите на двойки на Откритото първенство на САЩ.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

  • 10 март 2026 | 15:42
  • 337
  • 0
Алкарас: Имам чувството, че във всеки мач играя срещу Роджър Федерер

Алкарас: Имам чувството, че във всеки мач играя срещу Роджър Федерер

  • 10 март 2026 | 14:53
  • 1287
  • 0
Александър Василев вече е част от отбора на Григор и Джокович

Александър Василев вече е част от отбора на Григор и Джокович

  • 10 март 2026 | 12:09
  • 5749
  • 0
Джак Дрейпър продължава защитата на титлата си в Индиън Уелс

Джак Дрейпър продължава защитата на титлата си в Индиън Уелс

  • 10 март 2026 | 11:36
  • 632
  • 0
Синякова елиминира защитаващата титлата си Мира Андреева

Синякова елиминира защитаващата титлата си Мира Андреева

  • 10 март 2026 | 09:49
  • 617
  • 0
Джокович няма умора: С Циципас сформираха дует и прегазиха шампионите в Индиън Уелс

Джокович няма умора: С Циципас сформираха дует и прегазиха шампионите в Индиън Уелс

  • 10 март 2026 | 09:04
  • 1188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 4346
  • 4
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 28451
  • 151
Илия Петков е гост в Block Out: Чувствахме се в безопасност в Дубай

Илия Петков е гост в Block Out: Чувствахме се в безопасност в Дубай

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 4604
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 28562
  • 120
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 27004
  • 87
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 35323
  • 20