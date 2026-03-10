От Индиън Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и Лейла Фернандес

Организаторите на тенис турнира в Индиан Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и нейната партньорка Лейла Фернандес, след като техническа грешка преди тегленето на жребия за основната схема на двойки при жените лиши дуото от възможността да участва чрез "уайлд кард".

Седемкратната шампионка от Големия шлем Уилямс от САЩ, която е на 45 години, беше победена в първия кръг на турнира на сингъл от Даян Пари, докато канадката Фернандес загуби срещу Катержина Синякова във втория кръг.

Организаторите заявиха, че са допуснали грешка и не са успели да сертифицират участието на дуета чрез "уайлд кард" преди тегленето на жребия.

"Опитахме да прегледаме всички налични опции с представител на УТА, но жребият вече беше направен, а грешката не може да бъде коригирана. Поднесохме извинения на Винъс и Лейла и техните отбори. Съжаляваме много, че феновете не могат да видят този тим на корта при нас", се казва в изявление на организаторите във вторник.

Двете ще участват на турнира в Индиан Уелс при смесените двойки, като Уилямс ще играе със своя сънародник Крисчън Харисън, а Фернандес ще си партнира с австралиеца Джон Пиърс.

През миналия сезон Уилямс и Фернандес достигнаха до четвъртфиналите на двойки на Откритото първенство на САЩ.

