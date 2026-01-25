Популярни
Сабаленка можеше да изпусне положението, но взе чиста победа срещу Мбоко

  25 яну 2026 | 04:30
Арина Сабаленка е първата тенисистка, класирала се на 1/4-финалите в тазгодишното издание на Australian Open. Беларуската състезателка надделя с 6:1 7:6(1) над 16-ата в света Виктория Мбоко от Канада за 88 минути игра.

Лидерката в ранглистата на WTA записа впечатляващите 6 аса и допусна само 3 такива, като спаси 4 от 6 опита за пробив на канадката и от своя страна реализира 4 от 5 възможности за брейк. Двете състезателки допуснаха по 3 двойни грешки.

Сабаленка изигра перфектен първи сет, който приключи за само 32 минути. Двете тенисистки си размениха по един гейм на сервис, но след това беларуската състезателка напомни на своята опонентка, че играе не с кой да е, а с лидерката в световната ранглиста, и спечели следващите пет гейма.

Тя увеличи серията си на седем последователни гейма, след като поведе с 2:0 във втория сет. Тогава канадката намали изоставането, но отнесе нов пробив и Сабаленка поведе с 4:1.

Представителката на Беларус реши, че всичко е приключило и просто ще доиграе мача при това положение, което ѝ изигра лоша шега, защото самата тя допусна пробив и като цяло спечели само един от следващите шест гейма, което доведе до обрат и 6:5 в полза на Мбоко. Тогава обаче силите на канадката свършиха и тя не успя да вземе четвърти пореден гейм, като допусна нещата да опрат до тайбрек, в който състезателката от Северна Америка вече беше прекалено изморена. Там Сабаленка нанесе финалния си удар и унищожи съперничката си със 7:1, като Мбоко успя да спаси само един мачбол.

В спор за място във финалната четворка Арина Сабаленка ще спори с победителката от двубоя между Юлия Путинцева от Казахстан и американката Ива Йович. Този мач също се провежда в ранните часове на 25-и януари (неделя). Сабаленка е двукратен носител на трофея (2023, 2024), като има вариант да се срещне в титаничен сблъсък с настоящата носителка на титлата Джесика Пегула (2025).

