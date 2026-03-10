Популярни
Денчева и Велева са четвъртфиналистки в Ираклион

  • 10 март 2026 | 18:30
Денчева и Велева са четвъртфиналистки в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Плевенчанката, която днес празнува своя 19-и рожден ден, и Витория Паганети (Италия) победиха испанките Ирене Бурийо и Аран Гарсия с 5:7, 7:5, 10-8 за около два часа на корта.

Двубоят беше прекъснат вчера след първия сет и се доигра днес. В шампионския тайбрек двете взеха аванс от 6-3 и спечелиха с 10-8.

Следващите им съпернички ще бъдат водачките в основната схема Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ).

Вчера Денчева достигна и до втория кръг на сингъл, където ще срещне петата поставена в схемата и номер 249 в световната ранглиста Селена Яничиевич (Франция).

През миналата седмица българката игра на полуфиналите на сингъл на друг турнир в Ираклион.

Още три българки излязоха на корта днес. "Щастливата губеща" от квалификациите Виктория Велева стартира с победа на сингъл срещу сънародничката си и участваща с "уайлд кард" Юлия Стаматова с 6:4, 6:4 за час и 45 минути. Във втория кръг тя ще играе срещу номер 11 Катарина Хобгарски (Германия).

Беатрис Спасова и Даниела Фелдман (Латвия) загубиха на двойки от Лаура Бьонер (Германия) и Надя Колб (Украйна) с 2:6, 3:6.

