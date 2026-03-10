Популярни
  Алкарас: Имам чувството, че във всеки мач играя срещу Роджър Федерер

Алкарас: Имам чувството, че във всеки мач играя срещу Роджър Федерер

  10 март 2026 | 14:53
Алкарас: Имам чувството, че във всеки мач играя срещу Роджър Федерер

Седемкратният шампион от Големия шлем и номер едно в света Карлос Алкарас счита, че нивото на игра на съперниците му е изключително високо, отбелязвайки, че е изправен пред сериозна конкуренция почти във всеки мач. Испанският тенисист се наложи в третия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс над французина Артур Риндеркнеш с 6:7(6), 6:3, 6:2, а преди това елиминира най-добрия български тенисист Григор Димитров.

„Честно казано, понякога се уморявам да играя срещу Роджър Федерер във всеки кръг. Да, понякога чувствам, че опонентите ми играят на наистина безумно високо ниво. Не знам дали го усещам правилно, но понякога ми се струва, че всичките ми съперници са много добри. Но, разбира се, това не би трябвало да ме тревожи твърде много. Просто когато играя, мисля за това.

Всичко, което мога да направя, е да го приема, да продължа да опитвам, да правя нещо различно в мача, да се опитам да не позволявам на опонента си да бъде агресивен или да играе в неговия стил, да се опитам да включа моя стил, моя тенис, моето ниво в мача и да се опитам да променя хода на играта. Но, очевидно, първо просто трябва да приемем ситуацията“, каза Алкарас на пресконференция в Индиън Уелс.

