Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свитолина надви Андреева в последния женски мач за деня

Свитолина надви Андреева в последния женски мач за деня

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 190
  • 0
Свитолина надви Андреева в последния женски мач за деня

Украинката Елина Свитолина вече е на четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените, след като преоволя в четвъртия кръг младата рускиня Мира Андреева с 6:2, 6:4. Свитолина, която е трикратна полуфиналистка от турнирите в „Големия шлем“, е 31-а в ранглистата на WTA и 12-та поставена тук. Но опитът й се оказа безценен, а и демонстрира повече енергия във втория сет, когато трябваше да прави обрат.

С три срещу един пробив Свитолина взе първата част за 35 минути. Единствените й проблеми дойдоха в петия гейм, когато изпусна предимство и с поредица от грешки позволи на 18-годишната Андреева да намали пасива си на 2:3. Но следващите три гейма, макар и не лесно взети, бяха за нея. В седмия гейм трябваше да отрази две точки за пробив, а в осмия реализира предимството си от трети опит.

Във втория сет Свитолина изоставаше с 0:2 след ранно допуснат пробив, но го върна при 2:2. Андреева остана на линията и започна да връща добре, като докара частта до 4:4. Украинката обаче рязко вдигна темпото, направи няколко сечени удара и поведе. Накрая пък при втората си точка за пробив и мач-бол приключи срещата. Нейната следваща съперничка е Коко Гоф (САЩ).

Поставената под номер 3 Гоф (САЩ) мина през трисетов трилър срещу Каролина Мухова с 6:1, 3:6, 6:3. Така Гоф продължава серията си срещу тази съперничка на пет победи от пет срещи, включително и на Откритото първенство на САЩ през 2023-а година.

„Мисля, че днес не се поддадох на паника. Но дори и във втория сет, когато нещата не вървяха, чувствах как вървя по моя си път. Така че знам вече как да капитализирам шансовете, които ми се откриват и го видяхте в края на срещата“, каза американката в интервюто от корта след края.

Началото беше наистина зашеметяващо, тя поведе с 5:0 в първите 20 минути от срещата. Вторият сет обаче се обърна, като Мухова направи два пробива, за да фиксира преднина от 4:1, докато Гауф се бореше с сервиса си и допусна двойни грешки. Когато се появи шансът да сервира за сета, Мухова не го пропиля, сервирайки с нула, за да спечели сета над Гоф и да изравни.

Американката започна агресивно в третата част и дръпна с 4:1, после с 5:2 и взе частта с третия мач-бол.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 9142
  • 1
Иван Иванов загуби финала на турнир в Манакор

Иван Иванов загуби финала на турнир в Манакор

  • 25 яну 2026 | 13:18
  • 953
  • 3
Радост за Джокович - съперникът му се отказа!

Радост за Джокович - съперникът му се отказа!

  • 25 яну 2026 | 12:37
  • 3650
  • 0
Медведев шокиран от 20-годишен в Мелбърн

Медведев шокиран от 20-годишен в Мелбърн

  • 25 яну 2026 | 12:00
  • 2628
  • 2
Димитър Кисимов отпадна на сингъл при юношите на Australian Open

Димитър Кисимов отпадна на сингъл при юношите на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 11:13
  • 816
  • 0
Алкарас издържа най-тежкия си тест досега на Australian Open

Алкарас издържа най-тежкия си тест досега на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 08:22
  • 4268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 2675
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 34340
  • 69
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 28056
  • 27
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 22049
  • 30
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 14470
  • 40
Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 9142
  • 1