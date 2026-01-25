Йович разби Путинцева и стигна четвъртфиналите

Американката Ива Йович се подигра с Юлия Путинцева от Казахстан, побеждавайки я с 6:0 6:1 за едва 54 минути игра.

Йович стигна до 3 аса, направи само 1 двойна грешка и осъществи 6 от възможните си 12 брейк точки.

Интересното бе, че единственият гейм, който Путинцева взе, ѝ донесе също пробив. Тя го направи буквално при последната си възможност да измъкне каквото и да е от този сблъсък, след като изоставаше с 0:5 във втория сет.

Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Много интересен откриващ сблъсък при мъжете

В битката за полуфиналите Йович ще срещне друга състезателка от Източна Европа в лицето на Арина Сабаленка, която също игра тази нощ и отстрани Виктория Мбоко. До края на турнирния ден ще се изиграят още два 1/8-финални сблъсъка, като в единия друга американка в лицето на Кори Гоф се изправя срещу Каролина Мухова от Чехия, докато украинката Елина Свитолина ще срещне рускинята Мира Андреева.

Сабаленка можеше да изпусне положението, но взе чиста победа срещу Мбоко