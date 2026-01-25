Йович разби Путинцева и стигна четвъртфиналите

Американката Ива Йович се подигра с Юлия Путинцева от Казахстан, побеждавайки я с 6:0 6:1 за едва 54 минути игра.
Йович стигна до 3 аса, направи само 1 двойна грешка и осъществи 6 от възможните си 12 брейк точки.
Интересното бе, че единственият гейм, който Путинцева взе, ѝ донесе също пробив. Тя го направи буквално при последната си възможност да измъкне каквото и да е от този сблъсък, след като изоставаше с 0:5 във втория сет.
В битката за полуфиналите Йович ще срещне друга състезателка от Източна Европа в лицето на Арина Сабаленка, която също игра тази нощ и отстрани Виктория Мбоко. До края на турнирния ден ще се изиграят още два 1/8-финални сблъсъка, като в единия друга американка в лицето на Кори Гоф се изправя срещу Каролина Мухова от Чехия, докато украинката Елина Свитолина ще срещне рускинята Мира Андреева.