Димитър Кисимов отпадна на сингъл при юношите на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 11:13
Димитър Кисимов отпадна в първия кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на Австралия. Българинът, който направи своя дебют в турнири от “Големия шлем” при юношите, отстъпи в драматичен мач с 5:7, 6:1, 4:6 от Нтугамили Рагин (Ботсвана). Срещата продължи час и 56 минути.

17-годишният Кисимов навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но допусна брейк за 5:6 и загуби първата част. Във втория сет българинът тотално доминира, поведе с 5:0 и без проблеми го спечели. В решителната трета част Кисимов спаси четири точки за пробив при 1:2, а след това пропусна две възможности за брейк. Българинът успя да пробие сервиса на Рагин за 4:3, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.

Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), като двамата ще се изправят на старта срещу поставените под номер 6 в схемата казахстанци Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година той достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

