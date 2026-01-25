Популярни
Медведев шокиран от 20-годишен в Мелбърн

  • 25 яну 2026 | 12:00
Медведев шокиран от 20-годишен в Мелбърн

Лърнър Тиен отправи категорично послание на Australian Open, като с блестящо представяне елиминира трикратния финалист Даниил Медведев с 6:4, 6:0, 6:3 и стана най-младият четвъртфиналист на сингъл при мъжете на турнира от Ник Кирьос през 2015 г. насам.

Победата на 20-годишния тенисист отбеляза поредната глава в бързо развиващото се съперничество между двамата. Преди дванадесет месеца в Мелбърн тогавашният №121 в света Тиен шокира Медведев в епичен петсетов двубой от втория кръг. Тази победа се оказа трамплин, като по-късно Тиен отново надделя над бившия №1 в света по пътя към първия си финал на ниво ATP в Пекин.

Този път обаче в Мелбърн почти нямаше драма. След оспорван първи сет, спечелен от 20-годишния американец с мощен форхенд по правата, Тиен пое пълен контрол. Той спечели 12 от следващите 15 гейма в мача и затвори двубоя само за 1 час и 39 минути със зрелищен бекхенд пасинг удар.

„Чувството е невероятно, толкова е специално да го направя тук“, каза Тиен след достигането си до първия си четвъртфинал на турнир от "Големия шлем". „Изключително е да се връщам тук и да играя всяка година. Това беше голяма моя цел и съм изключително щастлив.

Всяка година, откакто идвам тук, подкрепата от публиката е невероятна. Не знам защо, но всеки път е толкова специално да се върна и да имам такава публика, с толкова много енергия. Това означава всичко за мен.“

Медведев пристигна в Мелбърн в добра форма, след като по-рано този месец спечели 22-рата си титла на ниво тур в Бризбън и записа три солидни победи, за да достигне до четвъртия кръг на хард турнира от "Големия шлем" за шести път. Той обаче не успя да се противопостави на Тиен от основната линия, тъй като поставеният под №25 американец диктуваше играта с по-голяма постоянство, агресия и авторитет. Тиен завърши мача с баланс от 33 печеливши удара срещу 16 непредизвикани грешки, докато Медведев бе с 15 уинъра и 30 грешки.

След като миналия месец спечели титлата на Младежките финали в Джеда, Тиен продължи стремителния си възход в Мелбърн и вече е №24 ранглистата на живо. Той е най-младият американец, достигнал четвъртфинал на турнир от "Големия шлем" от 2002 г. насам и ще се опита да продължи похода си срещу Александър Зверев.

Американецът ще се изправи срещу Александър Зверев във вторник, след като германецът отстрани Франсиско Серундоло. Зверев загуби първите си три срещи със Серундоло, но спечели последните три, като балансът им Head2Head е изравнен — 3-3.

№3 в ранглистата не показа и следа от предишните си трудности срещу Серундоло на „Джон Кейн Арена“, където се наложи убедително с 6:2, 6:4, 6:4 за 2 часа и 12 минути.

Зверев вече достигна четвъртфиналите на Australian Open за пети път, като изпревари Борис Бекер по брой участия на тази фаза на турнира от германски тенисист. Въпреки това той все още търси как да превърне дълбоките си пробиви в титла от "Големия шлем". Миналата година световният №3 достигна финала в „Мелбърн Парк“ за първи път.

Снимки: Imago

