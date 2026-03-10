Сабаленка е първата 1/4-финалистка в Индиън Уелс

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка стана първата четвъртфиналистка на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Индиън Уелс.

В двубой от четвъртия кръг белорускинята победи с 6:2, 6:4 шампионката за 2018 година Наоми Осака от Япония за 81 минути.

В първия сет Сабаленка имаше сериозно предимство и даде само два гейма на своята съперничка. Доста по-равностойна обаче се оказа втората част на двубоя. В нея Осака стигна и до две възможности за пробив - по една във втория и в осмия гейм, но и в двата случая Сабаленка успя да ги отрази. Белорускинята също имаше два шанса за пробив, като при втория успя да се справи и да поведе с 4:3 гейма, което ѝ бе достатъчно и да спечели срещата.

На четвъртфиналите поставената под номер 1 в схемата Сабаленка ще очаква победителката от двубоя между американката Аманда Анисимова и канадката Виктория Мбоко.

Снимки: Imago