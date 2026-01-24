Доктор Марко: Може би сбъркахме като взехме Перес

Доктор Хелмут Марко вече не е част от Формула 1, макар и да е запазил контакт с Ред Бул, а вече има повече свободно време за медиите и това осигурява интересни истории.

Последното откровение на бившия пилот беше свързано със Серхио Перес, който кара за тима до края на 2024, когато беше освободен заради слаба форма и който има сериозен принос за това Макс Верстапен да спечели световната титла през 2021 година, когато мексиканецът упя да задържи за известно време зад себе си Люис Хамилтън.

These are FIVE of the key changes in this season's technical regulations! 💪🔧#F1 pic.twitter.com/nM1XbJqwM6 — Formula 1 (@F1) January 23, 2026

Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

В крайна сметка Перес не успя да се справи с изискванията на Ред Бул да е достатъчно бърз, че да е постоянно в челото, но в същото време да не е твърде бърз, че да изпреварва и притиска Верстапен. А сривът във формата му през 2024 дойде след промените по колата на Ред Бул, които я направиха много по-удобна за стила на пилотиране на Макс.

Самият Перес наскоро разказа, че е бил поставен под сериозно напрежение в Ред Бул точно заради изискванията на тима и е имал проблеми, когато е бил по-бавен от Макс, но е имал и проблеми, когато е бил по-бърз от бившия световен шампион.

ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

И сега доктор Марко не изневери на традицията в Ред Бул да се трупат критиките на главата на съотборника на Макс Верстапен.

„Ние преговоряхме с Нико Хюкенберг – припомни старата история доктор Марко. – Но Перес спечели с Рейсинг Пойнт в Бахрейн през 2020 и това наклони везните в негова полза. Може би допуснахме грешка.

„Сега Хюлкенберг е по-добър. Колкото по-възрастен става, толкова по-малко грешки прави. Затова и получи толкова добър договор в Ауди.“

Валтери Ботас се обяви за австралиец

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages