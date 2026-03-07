Ланс Строл може изобщо да не стартира в Австралия

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл може изобщо да не стартира в утрешната Гран При на Австралия, призна шефът на тима Ейдриън Нюи след края на квалификацията в Мелбърн.
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона
Строл не направи нито една обиколка на „Албърт Парк“ днес и ще се нуждае от специално разрешение от страна на стюардите, за да участва в надпреварата. Това обаче може и да не се случи, защото канадецът не покри правилото за 107% в единствената сесия този уикенд, в която той успя да запише някакво по-представително време.
Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична
В Астън Мартин обаче се надяват Строл да получи зелена светлина от стюардите, защото неговият съотборник Фернандо Алонсо демонстрира, че AMR26 има нужната скорост, за да бъде в състезанието. Испанецът се класира 17-ти в квалификацията по-рано днес, изоставайки с малко под 3.5 секунди от лидера в първата фаза и комфортно влезе в правилото за 107%.
„Ясно е, че AMR26 има нужното темпо, за да се състезава. Така че ние ще обсъдим с ФИА нашите опции Ланс да кара утре“, заяви Нюи пред репортерите в Мелбърн.
Строл може да стартира, ако се прецени, че той не е имал възможността да влезе в правилото за 107% поради независещи от него обстоятелства. За такова не теория може да се приеме фактът, че той не направи нито една обиколка днес заради технически проблеми в неговия болид.
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages