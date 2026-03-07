Ланс Строл може изобщо да не стартира в Австралия

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл може изобщо да не стартира в утрешната Гран При на Австралия, призна шефът на тима Ейдриън Нюи след края на квалификацията в Мелбърн.

Строл не направи нито една обиколка на „Албърт Парк“ днес и ще се нуждае от специално разрешение от страна на стюардите, за да участва в надпреварата. Това обаче може и да не се случи, защото канадецът не покри правилото за 107% в единствената сесия този уикенд, в която той успя да запише някакво по-представително време.

В Астън Мартин обаче се надяват Строл да получи зелена светлина от стюардите, защото неговият съотборник Фернандо Алонсо демонстрира, че AMR26 има нужната скорост, за да бъде в състезанието. Испанецът се класира 17-ти в квалификацията по-рано днес, изоставайки с малко под 3.5 секунди от лидера в първата фаза и комфортно влезе в правилото за 107%.

Fernando qualifies in P17.



Lance’s car was not ready for qualifying. There was not enough time to rebuild the car after the issues this morning.#AusGP pic.twitter.com/s1yKAmipGh — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 7, 2026

„Ясно е, че AMR26 има нужното темпо, за да се състезава. Така че ние ще обсъдим с ФИА нашите опции Ланс да кара утре“, заяви Нюи пред репортерите в Мелбърн.

After Stroll didn't run in FP3 or qualifying, and hasn't set a time within 107% this weekend, Adrian Newey says:



"It is clear the AMR26 has the pace to compete, so we will discuss with the FIA tonight our options for running Lance tomorrow.”#F1 #AusGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) March 7, 2026

Строл може да стартира, ако се прецени, че той не е имал възможността да влезе в правилото за 107% поради независещи от него обстоятелства. За такова не теория може да се приеме фактът, че той не направи нито една обиколка днес заради технически проблеми в неговия болид.

