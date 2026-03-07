Популярни
Макс Верстапен на рентген след катастрофата

  • 7 март 2026 | 10:34
Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен се отърва невредим след катастрофата, която направи в хода на квалификацията за Гран При на Австралия в Мелбърн.

Макс излетя от трасето на спирането за първия завой на „Албърт парк“ в първата си бърза обиколка, като в зоната за спиране блокираха задните колела на колата му, тя се завъртя и пое към предпазната стена.

Инцидентът сложи край на квалификацията за Верстапен, а след като излезе от колата Макс тръскаше ръцете си, които явно го боляха. Той не ги свали от волана при излитането си от пистата и те поеха голяма част от силата на удара.

Макс беше изпратен на рентгенов преглед на ръцете в медицинския център на пистата, където работи екип от близката болница „Албърт“, която е на неколкостотин метра от завой №10 на пистата.

„Всичко е наред, трябваше да мина на рентген, за да се види дали ръцете ми са добре, като няма нищо счупено“, потвърди пилотът на Ред Бул.

Очаква се, че Макс ще стартира 20-и в Гран При на Австралия утре, като зад него на решетката ще са само Карлос Сайнц (Уилямс) и Ланс Строл (Астън Мартин), които пък изобщо не участваха в квалификацията.

