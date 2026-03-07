Популярни
Верстапен след катастрофата: Такова нещо никога не ми се беше случвало

  • 7 март 2026 | 09:35
За Макс Верстапен квалификацията преди утрешната Гран При на Австралия не продължи много, след като той катастрофира още в началото на първата си летяща обиколка за деня.

От повторенията на инцидента в първия завой ясно се видя, че задните гуми на колата на нидерландеца блокират и затова той губи контрол върху автомобила си. А пред репортерите в Мелбърн четирикратният световен шампион обясни, че такова нещо му се случва за първи път в живота.

„Все още не съм говорил с отбора и не съм разгледал данните, но никога досега не съм изпускал така колата в спиране. Натиснах педала на спирачките и задните гуми изведнъж блокираха, така че определено беше странно.

„Мисля, че нещата се объркаха още преди да започна да свалям предавките, защото гумите блокираха още когато натиснах педала, когато спирачното усилие е най-голямо. Беше много странно, това е сигурно“, каза Верстапен.

