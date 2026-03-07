Верстапен след катастрофата: Такова нещо никога не ми се беше случвало

За Макс Верстапен квалификацията преди утрешната Гран При на Австралия не продължи много, след като той катастрофира още в началото на първата си летяща обиколка за деня.

It wasn't the Quali Max Verstappen wanted! 😢



He made his way back to the paddock much earlier than he’d have expected 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/GaUpnuxKh1 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

От повторенията на инцидента в първия завой ясно се видя, че задните гуми на колата на нидерландеца блокират и затова той губи контрол върху автомобила си. А пред репортерите в Мелбърн четирикратният световен шампион обясни, че такова нещо му се случва за първи път в живота.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

„Все още не съм говорил с отбора и не съм разгледал данните, но никога досега не съм изпускал така колата в спиране. Натиснах педала на спирачките и задните гуми изведнъж блокираха, така че определено беше странно.



„Мисля, че нещата се объркаха още преди да започна да свалям предавките, защото гумите блокираха още когато натиснах педала, когато спирачното усилие е най-голямо. Беше много странно, това е сигурно“, каза Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Снимки: Imago