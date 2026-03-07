Проблем в двигателя е препънал Хамилтън в квалификацията

Люис Хамилтън разкри, че е имал проблем в задвижващата система на своя автомобил, който се е отразил на неговото представяне в квалификацията преди утрешната Гран При на Австралия.

Седемкратният шампион ще започне своя втори сезон във Ферари от седмата позиция на стартовата решетка в Мелбърн, а по думите му потенциалът на SF-26 е по-голям от това. Британецът призна, че той и екипът му не са изпълнили по най-добрия начин квалификацията, но уточни, че в най-добрия случай е щял да бъде трети, защото Мерцедес са далеч пред всички останали.

„Усещането в Q1 със среднотвърдите гуми беше солидно. Чувствах се страхотно и след това се появиха проблеми в двигателя във втората фаза и трябваше да се прибера в бокса. Това ни постави под огромно напрежение да се представим добре с гуми, които все още не бяхме изпробвали.



„В третата фаза беше голяма обърквация за всички, беше много случайно. Мисля, че в колата имаше по-голям потенциал и ние просто не го извлякохме. Ако го бяхме направили мисля, че можех да съм трети днес. Колата е много по-добра, разликите между всички нас, освен Мерцедес, са много малки“, обясни Хамилтън.

