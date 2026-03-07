Тото Волф е изненадан от преднината на Мерцедес

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф заяви, че е изненадан от преднината, с която Сребърните стрели спечелиха днешната квалификация за Гран При на Австралия, с която стартира сезонът във Формула 1.

POLE IN AUSTRALIA, what a start for the Team!!! 💪😁 pic.twitter.com/SpK6LJ2NQc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 7, 2026

Победата в нея беше за Джордж Ръсел, който изпревари с 0.293 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, а Исак Хаджар, който ще стартира трети, остана на цели 0.785 от Ръсел. След квалификацията Волф обясни, че Мерцедес са крили част от своето реално темпо по време на предсезонната подготовка и тренировките в Мелбърн, но не чак толкова, колкото беше разликата в квалификацията.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„Радвам се, че тези граунд ефект коли вече ги няма и отново можем да правим това, в което сме най-добри. Облекчен съм за усилията, които всички положиха в Англия.



„Механиците днес свършиха страхотна работа. Колата (на Антонели) изглеждаше като Лего, което е хвърлено на земята буквално два часа преди квалификацията. Пет минути преди нейното начало аз им казах, че няма да успеят, но тогава Макс (Верстапен) излетя и това ни даде нужните минути, за да изкараме колата на пистата.



„Всички ще кажа, че ние сме крили нашето темпо, но това няма как да стане, защото иначе няма да знаеш къде се намира колата. Дали на моменти сме карали с 10 или повече килограма гориво в колата? Може би да. Но ние все още нямаме нужните познания за тези коли, за да си позволим умишлено да караме по-тежки, така че ние сме изненадани от разликата, но аз го приемам“, обясни Волф.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages