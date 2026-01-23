ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

ФИА и производителите на задвижващи системи във Формула 1 не успяха да намерят приемливо решение за спорните двигатели на Мерцедес и е напълно възможно сезон 2026 в световния шампионат да започне с протести.

Още преди Коледа се появи информация, че Сребърните стрели са намерили начин да заобиколят правилата и да постигнат по-голямо сгъстяване на горивната смес, чрез използването на екзотични материали, чиято еластичност се променя при нагряване. Първоначално се твърдеше, че и в Ред Бул са открили този трик, но по последни данни Биковете не са постигнали същата ефективност, която имат в Мерцедес.

Разбира се, това никак не се хареса на останалите производители, чиито задвижващи системи отговаря на буквата на правилата. Поради тази причина във вчерашния ден беше организирана среща между всички производители и ФИА, на която първата точка от дневния ред беше именно двигателите на Мерцедес.

Според информация на motorsport.com обаче от ФИА са защитили решенията на Мерцедес, въпреки думите на Николас Томбазис по-рано тази седмица. Тогава председателят на Комисията за състезания с едноместни болиди беше заявил, че във ФИА искат всички да имат еднакво тълкувание на правилата преди началото на сезона.

От Ауди, Ферари и Хонда са предложили поставянето на сензори в горивните камери, които да позволят на ФИА да следи за нивото на компресия в реално време при нагрят двигател, но това предложение не е получили нужната единодушна подкрепа. Така Мерцедес и донякъде Ред Бул ще продължат да се радват на предимството, което се предполага, че ще бъде около 15 конски сили, през целия сезон 2026. Тези 15 конски сили би трябвало да се равняват на около две десети от секунда на обиколка на повечето писти.

Предвид този факт е напълно възможно стартът на сезона да бъде белязан от протести от страна на тимовете, използващи задвижващите системи на Ауди, Ферари и Хонда. Важно е да се отбележи, че това е само първият спорен въпрос, а очакванията са до началото на сезона да изникнат още такива, което е естествено при въвеждането на нови технически правила, както е през 2026 година.