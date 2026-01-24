Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

  • 24 яну 2026 | 13:08
  • 1531
  • 0

Вчера 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън изненадващо спря на пистата по време на шейкдауна на новия автомобил на Ферари за сезон 2026 във Формула 1 -  SF-26.

След спирането на трасето до колата дойдоха механици, които наобиколиха автомобила и го прибраха в бокса. Това веднага породи слухове, че се е появил проблем.

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона
Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

Но Фредерик Васьор заяви, че шейкдаунът на пистата на Ферари е протекъл без проблеми, а по-късно стана ясно, че спирането на Хамилтън се е наложило, за да бъде спазено правилото за 15 километра пробег по време на частен шейкдаун на нов автомобил.

Говорител на Ферари пък потвърди, че първоначално е било предвидено програмата да приключи така, като Хамилтън записа 3 обиколки на „Фиорано“, а Шарл Леклер – 2.

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Веднага след представянето на новия автомобил и шейкдауна екипът на Ферари замина за Барселона, където в понеделник започва 5-дневния тест на новите коли, като Васьор обясни, че SF-26 ще излезе на пистата във вторник.

Люис Хамилтън: Пилотът ще е решаващ през новия сезон
Люис Хамилтън: Пилотът ще е решаващ през новия сезон
 Леклер: Управлението на задвижващата система ще е критично важно
Леклер: Управлението на задвижващата система ще е критично важно
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

  • 24 яну 2026 | 13:18
  • 235
  • 0
ФИА отново обеща скоро да има нов промоутър на WRC

ФИА отново обеща скоро да има нов промоутър на WRC

  • 23 яну 2026 | 20:57
  • 826
  • 0
Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

  • 23 яну 2026 | 20:46
  • 3860
  • 0
Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

  • 23 яну 2026 | 20:02
  • 4019
  • 0
Валтери Ботас се обяви за австралиец

Валтери Ботас се обяви за австралиец

  • 23 яну 2026 | 17:58
  • 2308
  • 0
Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

  • 23 яну 2026 | 17:29
  • 1396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 2062
  • 10
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 35834
  • 27
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 24133
  • 39
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 9057
  • 1
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 15668
  • 10
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Рууд и Чилич закриват програмата

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Рууд и Чилич закриват програмата

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 9594
  • 1