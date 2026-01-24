Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

Вчера 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън изненадващо спря на пистата по време на шейкдауна на новия автомобил на Ферари за сезон 2026 във Формула 1 - SF-26.

След спирането на трасето до колата дойдоха механици, които наобиколиха автомобила и го прибраха в бокса. Това веднага породи слухове, че се е появил проблем.

Sky Italia explained that there were no issues with the Ferrari SF-26.



Lewis Hamilton stopped on track simply as part of the plan to maximize the allowed mileage for the run.#F1 #Ferrari #SF26 #LewisHamilton #F12026 #F1Grids pic.twitter.com/HHmRJpGwVF — F1grids (@F1gridx) January 23, 2026

Но Фредерик Васьор заяви, че шейкдаунът на пистата на Ферари е протекъл без проблеми, а по-късно стана ясно, че спирането на Хамилтън се е наложило, за да бъде спазено правилото за 15 километра пробег по време на частен шейкдаун на нов автомобил.

Говорител на Ферари пък потвърди, че първоначално е било предвидено програмата да приключи така, като Хамилтън записа 3 обиколки на „Фиорано“, а Шарл Леклер – 2.

🚨 | Lewis Hamilton’s stop wasn’t caused by a car issue. He stopped to maximise the mileage they could run.



📰 Sky Sport Italy



pic.twitter.com/fAtfUQ0bC1 — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) January 23, 2026

Веднага след представянето на новия автомобил и шейкдауна екипът на Ферари замина за Барселона, където в понеделник започва 5-дневния тест на новите коли, като Васьор обясни, че SF-26 ще излезе на пистата във вторник.

