Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

Вчера 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън изненадващо спря на пистата по време на шейкдауна на новия автомобил на Ферари за сезон 2026 във Формула 1 - SF-26.
След спирането на трасето до колата дойдоха механици, които наобиколиха автомобила и го прибраха в бокса. Това веднага породи слухове, че се е появил проблем.
Но Фредерик Васьор заяви, че шейкдаунът на пистата на Ферари е протекъл без проблеми, а по-късно стана ясно, че спирането на Хамилтън се е наложило, за да бъде спазено правилото за 15 километра пробег по време на частен шейкдаун на нов автомобил.
Говорител на Ферари пък потвърди, че първоначално е било предвидено програмата да приключи така, като Хамилтън записа 3 обиколки на „Фиорано“, а Шарл Леклер – 2.
Веднага след представянето на новия автомобил и шейкдауна екипът на Ферари замина за Барселона, където в понеделник започва 5-дневния тест на новите коли, като Васьор обясни, че SF-26 ще излезе на пистата във вторник.
Снимки: Imago