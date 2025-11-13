Серхио Перес започна тестове с Ферари за Кадилак

Мексиканският пилот на Кадилак Серхио Перес стартира тестовата програма на американския тим, като в началото на подготовката отборът ще използва болид на Ферари - SF-23 от 2023 година. Колата е дадена под наем на Кадилак от Скудерията, а тестовете започват днес на “Имола”.

Перес ще кара днес и утре на италианската писта, а репортерите на трасето съобщиха, че Валтери Ботас и Марио Андрети, който остана в ръководството на тима, не са на трасето днес.

Колата на Перес е изцяло черна, без спонсорски надписи, а Кадилак ще използва задвижващи системи на италианците от следващия сезон, като през 2028 Дженерал Мотърс планира да има собствени двигатели във Формула 1.

Тестпилотът на Ферари Артур Леклер направи шейкдаун на болида във вторник на пистата "Фиорано" в Маранело, а вчера Ферари изпрати екип от 30 човека на "Имола", които да помогнат на механиците и инженерите на Кадилак "да се нанесат" в боксове 16 и 17 на пистата.

Снимки: Gettyimages