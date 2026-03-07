Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис: Късметът не е с мен този уикенд

Ландо Норис: Късметът не е с мен този уикенд

  • 7 март 2026 | 09:28
  • 398
  • 0

Световният шампион Ландо Норис ще започне защитата на своята титла във Формула 1 от шестата позиция на стартовата решетка в утрешната Гран При на Австралия.

След края на квалификацията британският пилот на Макларън заяви, че от началото на уикенда в Мелбърн късметът не е на негова страна. Той практически пропусна първата тренировка вчера с технически проблеми, което затрудни подготовката му за квалификацията и състезанието на „Албърт Парк“.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„Не беше много добре, не беше никак приятно. Мисля, че само Джордж ще каже, че беше добре. Бях много непостоянен. В една обиколка беше добре, в следващата не. Просто е сложно. От началото на уикенда изоставам, не направих много обиколки. Имах доста проблеми с колата, които ми се искаше да ги няма. Случва се. Опитваме се да работим около тях. Донякъде се очакваше да сме ги минимализирали.

„Късмет не е на моя страна от началото на уикенд, включително и в третата фаза на квалификацията, когато ударих отломка и това повреди предното ми крило. Така че съм много доволен от моята позиция. Липсата на обиколки този уикенд и цялостното представяне на колата правят живота ми сложен“, обясни световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ръсел с огромен аванс, Антонели с тежка катастрофа преди квалификацията в Мелбърн

Ръсел с огромен аванс, Антонели с тежка катастрофа преди квалификацията в Мелбърн

  • 7 март 2026 | 04:59
  • 6645
  • 0
Формула 1 ще използва удължената стартова процедура

Формула 1 ще използва удължената стартова процедура

  • 7 март 2026 | 04:01
  • 2301
  • 1
Отборите попречиха на ФИА да направи важна промяна на пистата в Австралия

Отборите попречиха на ФИА да направи важна промяна на пистата в Австралия

  • 7 март 2026 | 03:30
  • 4230
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 7 март 2026 | 02:56
  • 26783
  • 0
Верстапен не е изненадан от изоставането си от лидерите

Верстапен не е изненадан от изоставането си от лидерите

  • 6 март 2026 | 15:15
  • 3022
  • 0
Джордж Ръсел се размина с наказание след петъчните тренировки

Джордж Ръсел се размина с наказание след петъчните тренировки

  • 6 март 2026 | 12:34
  • 1756
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 9153
  • 5
Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

  • 7 март 2026 | 06:25
  • 10501
  • 10
Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

  • 7 март 2026 | 08:00
  • 2854
  • 2
Григор Димитров излиза срещу Карлос Алкарас след полунощ

Григор Димитров излиза срещу Карлос Алкарас след полунощ

  • 7 март 2026 | 04:00
  • 7521
  • 2
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 10565
  • 2
Завързан сблъсък във Враца

Завързан сблъсък във Враца

  • 7 март 2026 | 07:30
  • 4997
  • 2