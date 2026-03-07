Ландо Норис: Късметът не е с мен този уикенд

Световният шампион Ландо Норис ще започне защитата на своята титла във Формула 1 от шестата позиция на стартовата решетка в утрешната Гран При на Австралия.

След края на квалификацията британският пилот на Макларън заяви, че от началото на уикенда в Мелбърн късметът не е на негова страна. Той практически пропусна първата тренировка вчера с технически проблеми, което затрудни подготовката му за квалификацията и състезанието на „Албърт Парк“.

„Не беше много добре, не беше никак приятно. Мисля, че само Джордж ще каже, че беше добре. Бях много непостоянен. В една обиколка беше добре, в следващата не. Просто е сложно. От началото на уикенда изоставам, не направих много обиколки. Имах доста проблеми с колата, които ми се искаше да ги няма. Случва се. Опитваме се да работим около тях. Донякъде се очакваше да сме ги минимализирали.



„Късмет не е на моя страна от началото на уикенд, включително и в третата фаза на квалификацията, когато ударих отломка и това повреди предното ми крило. Така че съм много доволен от моята позиция. Липсата на обиколки този уикенд и цялостното представяне на колата правят живота ми сложен“, обясни световният шампион.

