  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Монтоя: Серхио Перес разказва ужасни неща за Ред Бул

Монтоя: Серхио Перес разказва ужасни неща за Ред Бул

  • 9 яну 2026 | 21:01
Монтоя: Серхио Перес разказва ужасни неща за Ред Бул

Серхио Перес даде взривоопасно интервю за времето си като съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул, докато се подготвя за завръщането си във Формула 1 с Кадилак. Мексиканецът разказва за работата си с бившия световен шампион, за избора на пилоти, за отношенията си с Кристиан Хорнър и как целият тим е изграден около Макс.

Перес твърди, че се е борил за титлата във Формула 1 през 2022 година, преди да дойдат подобренията по колата и Ред Бул да започне да развива болида си според стила на Верстапен. През 2022 Перес беше на 15 точки от съотборника си след победата в седмото състезание за годината в Монако, но в крайна сметка завърши на почти 150 точки зад него.

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия
Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

„В Ред Бул всичко беше проблем - заяви Перес в подкаста Cracks. - Ако бях твърде бърз, беше проблем, защото, разбира се, това създаваше много напрегната атмосфера в Red Bull. Ако бях по-бърз от Макс, беше проблем. Ако бях по-бавен от Макс, пак беше проблем."

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя призна, че е останал поразен от „ужасното“ разкритие на Перес. То го накарало да се замисли как Верстапен би се справил в друг отбор. В последните години упорито се говори, че Макс може да отиде в Мерцедес, а интерес към него има и от страна на Астън Мартин.

ФИА и производителите ще дискутират спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул
ФИА и производителите ще дискутират спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул

Монтоя обаче се опасява, че четирикратният световен шампион може да се затрудни да се адаптира към отбор, в който вече не може да прави „каквото си поиска“.

Пред AS Colombia Монтоя коментира: „Това, което каза Перес, е ужасно – ако успееш да си по-бърз от Макс, е проблем, а ако си по-бавен от Макс, пак е проблем. Губиш, независимо дали се падне ези или тура. Ако си по-бърз от Макс, те ще променят всичко, за да може Макс да е по-бърз. Ако си по-бавен, тогава ще те обвинят, че не виждаш нещата правилно.

„Точно това виждам като трудност за Макс, ако отиде в друг отбор. Реалността да не си номер едно и да нямаш статута, който има в Ред Бул, където може да прави каквото си поиска, е сложна.“

Кристиан Хорнър може да влезе в Алпин чак наесен?
Кристиан Хорнър може да влезе в Алпин чак наесен?
