Валтери Ботас се обяви за австралиец

В последните години титулярният пилот на Кадилак във Формула 1 Валтери Ботас разви изключителна здрава връзка с родината на гаджето си – Австралия.

Финландецът прекарва много време в Австралия в рамките на всяка година, пусна си мустак и си оформи прическа като австралийските младежи и дори участва в тв реклами на местни компании.

Putting these dates straight in our diary! 🗓️



It's a packed pre-season schedule, with Shakedown Week starting on January 26 👊#F1 pic.twitter.com/QaOSL7IUb3 — Formula 1 (@F1) January 18, 2026

ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

Валтери дори подсказа, че след края на кариерата си във Формула 1 планира да се премести за постоянно в Австралия. А сега финландецът демонстрира, че вече мисли за себе си като за австралиец.

„Формула 1 понякога е несправедлива, Оскар направи страхотен сезон. Той кара отскоро в световния шампионат и го чака бляскаво бъдеще. Ако ще говорим за титлата, то аз ще подкрепям него – моят австралийски сънародник“, обясни Ботас за радост на австралийските медии.

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Сезонът във Формула 1 стартира на 8 март с Гран При на Австралия в Мелбърн, като Ботас се завръща с Кадилак, след като през 2025 беше резервен пилот в Мерцедес.

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages