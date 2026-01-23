Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Валтери Ботас се обяви за австралиец

Валтери Ботас се обяви за австралиец

  • 23 яну 2026 | 17:58
  • 673
  • 0
Валтери Ботас се обяви за австралиец

В последните години титулярният пилот на Кадилак във Формула 1 Валтери Ботас разви изключителна здрава връзка с родината на гаджето си – Австралия.

Финландецът прекарва много време в Австралия в рамките на всяка година, пусна си мустак и си оформи прическа като австралийските младежи и дори участва в тв реклами на местни компании.

ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес
ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

Валтери дори подсказа, че след края на кариерата си във Формула 1 планира да се премести за постоянно в Австралия. А сега финландецът демонстрира, че вече мисли за себе си като за австралиец.

„Формула 1 понякога е несправедлива, Оскар направи страхотен сезон. Той кара отскоро в световния шампионат и го чака бляскаво бъдеще. Ако ще говорим за титлата, то аз ще подкрепям него – моят австралийски сънародник“, обясни Ботас за радост на австралийските медии.

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Сезонът във Формула 1 стартира на 8 март с Гран При на Австралия в Мелбърн, като Ботас се завръща с Кадилак, след като през 2025 беше резервен пилот в Мерцедес.

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона
Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

  • 23 яну 2026 | 13:54
  • 640
  • 0
Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

  • 23 яну 2026 | 13:53
  • 446
  • 0
Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 1846
  • 2
Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

  • 23 яну 2026 | 13:20
  • 1006
  • 0
Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

  • 23 яну 2026 | 13:04
  • 2693
  • 0
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

  • 23 яну 2026 | 12:52
  • 3934
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 36775
  • 154
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 20067
  • 28
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 54913
  • 135
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 11692
  • 4
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 34615
  • 20
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 38715
  • 79