Леклер: Управлението на задвижващата система ще е критично важно

Шарл Леклер започва своя осми сезон във Формула 1 като пилот на Ферари. След години, изпълнени с радости и разочарования, пилотът от Монако е готов да се изправи пред новата голяма промяна, която предстои в световния шампионат. Според него, в първите състезания този сезон ще е трудно да се определи кой е създал най-добрия автомобил.

„Със сигурност подготовката тази година е много важна, много по-важна от предходните сезони, защото има много нови системи в колата, които трябва да научим - заяви Леклер във видео на Ферари. - Проведохме много срещи, за да разберем как работят тези нови системи в колата и как можем да ги използваме по най-добрия начин. И това е най-голямата разлика. Но това е добра възможност за отбора и за пилотите да използват тези нови коли по най-добрия начин още от ранните етапи на сезона. Всички сме много мотивирани.“

Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

„Във Ферари съм вече от няколко години, преживели сме заедно доста големи промени в техническите регламенти, но това, че вече сме минали през тях заедно, ми дава увереност за това, пред което сме изправени. Не подценяваме това предизвикателство. Натискаме до краен предел с много работа зад кулисите, за да сме готови на пистата. Ще бъде голямо предизвикателство, но през годините подобрихме процесите си, за да се справим с толкова голяма промяна по най-добрия начин. Всичко това ми вдъхва увереност.“

Броят на промените, които предстоят във Формула 1 за 2026, е толкова голям, че е трудно да се избере коя ще бъде най-интересната. Въпреки това Леклер посочи управлението на задвижващата система и енергията като най-важния аспект.

„Трудно е да се каже коя промяна ме впечатлява най-много. Те са много и колата е изцяло нова. Най-значимата е управлението на задвижващата система. Фактът, че има по-голяма електрическа мощност, прави управлението в състезание много по-сложно и това ще бъде голямо предизвикателство. Ще трябва да се адаптираме бързо. Може би това е частта, която искам да изпитам най-скоро.“

Как да се подходи към новия болид, който обещава да изисква различен стил на пилотиране в сравнение с тези до края на 2025? Пилотът от Монако обясни как ще се опита да разбере SF-26 при първите си излизания на пистата.

„Това винаги е въпрос, който си задаваме – между адаптацията към новите технологии и естествения инстинкт, защото в крайна сметка карам от тригодишен и половина. Когато откриеш нова кола, има много място за инстинкта, за да разбереш как да я управляваш в общи линии. След това се преминава към адаптацията, към по-специфични неща, системи и технологии с помощта на данните. Първо инстинктът, после данните, за да се навлезе в детайли.“

Накрая, той отправи послание към феновете, които винаги са били движещата сила за отбор, в който страстта остава основен елемент дори след трудни години.

"Аз съм част от Ферари от 2019. Може да се повтарям, но благодаря на всички за подкрепата към мен и към отбора. Феновете правят всичко това специално и ни тласкат да даваме най-доброто от себе си, и точно това правим. Ще направим всичко, за да върнем Ферари там, където заслужава“, завърши Льоклер.

„Новите технически правила и по-голямата мощност на електрическата система означават, че управлението на двигателя и енергията ще бъде по-важно от всякога. Ще бъде интригуващо предизвикателство да се намери правилният баланс между мощността, доставяна от двигателя с вътрешно горене, и тази, която се възстановява и отдава от хибридната система.“

