Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

Малко след като Ферари представи официално своя болид за сезон 2026 във Формула 1 се появиха и първите кадри на SF-26 в действие.

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Черните кончета спазиха традицията, която наложиха през последните години, и проведоха шейкдаун на своя нов автомобил на тестовата си писта „Фиорано“ малко след неговото представяне. Първи на писта с SF-26 излезе седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който е в очакване на втория си сезон като част от екипа на Скудерията.

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Очаква се по-късно днес и неговият съотборник Шарл Леклер също да направи първите си километри с SF-26 преди Ферари да се насочи към Барселона за първия предсезонен тест, който стартира в понеделник. Той ще бъде с продължителност от пет дни, но всеки тим ще може да участва в само три от тях.

Снимки: Gettyimages