Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

  • 23 яну 2026 | 13:04
  • 167
  • 0

Малко след като Ферари представи официално своя болид за сезон 2026 във Формула 1 се появиха и първите кадри на SF-26 в действие.

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Черните кончета спазиха традицията, която наложиха през последните години, и проведоха шейкдаун на своя нов автомобил на тестовата си писта „Фиорано“ малко след неговото представяне. Първи на писта с SF-26 излезе седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който е в очакване на втория си сезон като част от екипа на Скудерията.

Очаква се по-късно днес и неговият съотборник Шарл Леклер също да направи първите си километри с SF-26 преди Ферари да се насочи към Барселона за първия предсезонен тест, който стартира в понеделник. Той ще бъде с продължителност от пет дни, но всеки тим ще може да участва в само три от тях.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Николай Грязин загуби лидерството в WRC2 след удар във втория етап

Николай Грязин загуби лидерството в WRC2 след удар във втория етап

  • 22 яну 2026 | 22:48
  • 1457
  • 0
Оливър Солберг поведе с над 40 секунди след коварното начало на рали "Монте Карло"

Оливър Солберг поведе с над 40 секунди след коварното начало на рали "Монте Карло"

  • 22 яну 2026 | 22:32
  • 5787
  • 0
Как Маверик Винялес спаси програмата на КТМ в MotoGP

Как Маверик Винялес спаси програмата на КТМ в MotoGP

  • 22 яну 2026 | 21:20
  • 842
  • 0
MotoGP разкри формата на новия си шампионат с чопъри

MotoGP разкри формата на новия си шампионат с чопъри

  • 22 яну 2026 | 20:32
  • 1234
  • 1
От Ауди защитиха амбициозната цел, която си поставиха за Формула 1

От Ауди защитиха амбициозната цел, която си поставиха за Формула 1

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 1319
  • 0
F1: The Movie с няколко номинации за "Оскар"

F1: The Movie с няколко номинации за "Оскар"

  • 22 яну 2026 | 18:15
  • 1058
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 26849
  • 94
Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

  • 23 яну 2026 | 13:07
  • 1094
  • 0
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 19593
  • 12
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 6057
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 27199
  • 62
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 15272
  • 32