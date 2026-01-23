Люис Хамилтън: Пилотът ще е решаващ през новия сезон

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън прогнозира, че 2026 ще е "най-техничният сезон" в световния шампионат, както и че представянето на пилотите ще е решаващо. Формула 1 навлиза в нова ера от развитието си след края на колите с "граунд ефект", а новите коли са със сериозни промени в задвижващите системи и аеродинамичните пакети, като вече ще разчитат на активна аеродинамика и доста по-малко притискане към пистата.

"Промяната в правилника е монументална - коментира промените във Формула 1 Хамилтън. - Това е най-голямата промяна в правилата, която нашият спорт някога е виждал, поне откакто аз съм тук. Но всеки път, когато е имало преход към нов правилник, винаги е било огромно предизвикателство. Всички започваме от нулата и след това всичко зависи от развитието: кой ще успее да се развива бързо, кой има най-добрите идеи и кой има обединен екип, който се движи в една посока."

So much excitement in the air today 💪 pic.twitter.com/L5QRlGNURz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

По време на кариерата си Хамилтън е преминал през множество революции, като се започне още от 2009, когато за първи път беше въведена хибридна система с KERS: отделна батерия, която осигуряваше допълнителна мощност и която пилотите можеха да използват свободно, като се учеха да откриват най-ефективния момент за активирането ѝ.

"През 2009 трябваше да разберем как да използваме мощността на батерията в една обиколка, но сега ще е още по-екстремно, тъй като трябва да използваме мощността по различен начин - допълни Хамилтън. - Това ще бъде най-техничната година, пред която сме се изправяли. Ролята на пилота ще бъде решаваща не само за навъртането на обиколки и постигането на добри резултати, но и в управлението на задвижващия агрегат, управлението на мощността по време на обиколката, както и на новия тип DRS, който имаме, с подвижно предно и задно крило."

„След това ще трябва да помагаме на отбора да се ориентира: единственият начин е чрез сътрудничество и комуникация. И точно тук мисля, че пилотите могат да играят ключова роля в подпомагането на отбора да разбере точната посока, в която да се развиват тези коли. Ние, пилотите, се адаптираме, това е нашата работа. Тази година ще бъде огромно предизвикателство за всички, особено да се адаптираме към задвижващия агрегат.“

„Ще бъде интересно да видим как ще работи активната аеродинамика при изпреварване. Но ние имаме DRS от толкова много години, така че мисля, че това е еволюция на системата. Задвижващият агрегат обаче е много, много различен. И въпреки че все още е V6, презареждането на батерията, управлението на процеса, при който когато контролният блок отнема електрическа мощност и разбирането как точно да се използва мощността на всяка права, за да бъдем възможно най-ефективни – всичко това ще бъде моментът, в който пилотът ще трябва да стане по-ефективен от всякога.“

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Разбира се, при представянето на нов болид на Ферари, е невъзможно да не се обърне внимание на сърцето на този отбор – неговите тифози. Миналата година те посрещнаха Хамилтън с изключителен ентусиазъм пред портите и огражденията на „Фиорано“, за да наблюдават първите му километри с червения автомобил. Целта на британеца е да им подари един страхотен сезон.

„Има нещо магическо, когато си във Ферари и можеш да усетиш енергията на тифозите. Спомням си първия си ден тук миналата година, на първия завой на „Фиорано“, като видях тълпа от фенове там. Това беше първото усещане, първото преживяване, което имах, да ги почувствам толкова близо. Тяхната подкрепа означава изключително много не само за пилотите, но и за всички в отбора. Тяхната подкрепа наистина означава всичко. И затова се надявам, че с тяхната помощ и с упоритата работа, която всички полагат, ще можем да имаме добра година. Това е мечтата", коментира най-успешният пилот в историята на Формула 1.

Built for the 2026 season 👊 The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

